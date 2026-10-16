معرض التعليم الدولي 2026 يستقطب أكثر من 30 ألف زائر

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / اختتم مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض التعليم الدولي، الذي استقطب أكثر من 30 ألف زائر من الطلبة وأولياء الأمور بمشاركة مؤسسات تعليمية وأكاديمية تمثل أكثر من 20 وجهة دراسية حول العالم، استعرضت برامجها الأكاديمية وتخصصاتها الجامعية وخيارات التعليم العالي إلى جانب فرص المنح الدراسية ومتطلبات القبول والتسجيل، بما أتاح للزوار التعرف على المسارات التعليمية المتنوعة و مقارنة الخيارات المتاحة واختيار ما يتناسب مع اهتمامات الطلبة وتطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

وشهد المعرض تفاعلاً بين الزوار وممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة، حيث أتاح للطلبة وأولياء الأمور فرصة الاستفسار المباشر عن البرامج والتخصصات المطروحة وشروط الالتحاق بها والتعرف على طبيعة الدراسة والفرص التي توفرها المؤسسات الأكاديمية.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: يعكس الإقبال الذي شهده المعرض المكانة التي اكتسبها بوصفه منصة تجمع المؤسسات التعليمية والأكاديمية بالطلبة وأولياء الأمور وتوفر لهم فرصة الاطلاع على خيارات التعليم العالي والتواصل المباشر مع ممثلي الجامعات من مختلف الوجهات الدراسية وحرصنا من خلال المعرض على توفير بيئة تفاعلية تمكّن الطلبة من استكشاف التخصصات والبرامج الأكاديمية والتعرف على متطلبات القبول والفرص التعليمية المتاحة بما يدعم توجهاتهم ويساعدهم على التخطيط لمستقبلهم.

ويعد معرض التعليم الدولي، ضمن الفعاليات المتخصصة التي يستضيفها مركز إكسبو الشارقة من خلال جمع المؤسسات التعليمية تحت سقف واحد وتوفير منصة للتعريف ببرامجها الأكاديمية وتخصصاتها، بما يعزز فرص التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور و يعرفهم على مستجدات قطاع التعليم العالي.