"أجرة الشارقة" تحصد المركز الثاني في جائزة دبي للنقل المستدام

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / حصدت "أجرة الشارقة" المركز الثاني عن مبادرتها "المركبات الصديقة للبيئة" في جائزة دبي للنقل المستدام التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي شهدت في دورتها الرابعة عشرة لعام 2026 مشاركة أكثر من 750 جهة من مختلف القطاعات والفئات في إنجاز يعكس جهود الشركة في دعم توجهات الاستدامة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع النقل.

ويأتي التكريم تقديراً لجهود أجرة الشارقة في تطوير المبادرات التي تدعم الاستدامة البيئية وتعزز كفاءة قطاع النقل بما يواكب التوجهات الرامية إلى الحد من الأثر البيئي لوسائل التنقل وترسيخ الممارسات المسؤولة بيئياً.

وقال خالد الكندي المدير العام لأجرة الشارقة: يمثل حصول أجرة الشارقة على المركز الثاني ضمن فئة الطاقة المستدامة في النقل تقديراً لجهودنا في تبنّي المبادرات التي تدعم الاستدامة البيئية ما يحفزنا على مواصلة تطوير ممارساتنا التشغيلية بما يواكب التوجهات الحديثة في قطاع النقل، وبما ينسجم مع تطلعات إمارة الشارقة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتكرّم فئة "جائزة الطاقة المستدامة في النقل" الابتكارات الرائدة في مجال الوقود البديل التي تسهم في الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري مع التركيز على الأداء الفعلي و النتائج القابلة للقياس بما يدعم جهود تطوير قطاع نقل أكثر كفاءة واستدامة.

يشار إلى أن "أجرة الشارقة" إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.