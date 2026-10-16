الهلال للمشاريع تطلق دورة جديدة من جائزتها في الذكاء الإصطناعي

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / أطلقت شركة الهلال للمشاريع الإماراتية المتعددة الأنشطة ومقرها الشارقة وMIT Solve - المبادرة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمعنية بدعم الحلول القائمة على التكنولوجيا لمواجهة التحديات العالمية دورة جديدة من جائزة الهلال للمشاريع للذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار الاجتماعي لعام 2027 بقيمة 100 ألف دولار أمريكي في امتداد لتعاونهما الهادف إلى اكتشاف ودعم المبتكرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يوظفون التكنولوجيا لمعالجة أكثر التحديات الاجتماعية والبيئية إلحاحاً في العالم.

ويأتي تجديد الشراكة بعد التقدم الملحوظ الذي تحقق خلال الدورة الأولى من جائزة الهلال للمشاريع للذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار الاجتماعي حيث واصل المبتكرون الأربعة الذين حظوا بدعم الجائزة، وهم I Read Arabic وSmart Scope® CX وVisilant وCoastal Assembly (المعروفة سابقاً باسم Littoral) توسيع نطاق أثرهم الاجتماعي وأفادوا بوصول مباشر إلى نحو مليون مستخدم ومريض كما أُتيحت لهم 24 فرصة للتواصل مع جهات شراكة محتملة وأدت الدورة الأولى من الجائزة وأول نسخة من البرنامج الإرشادي أيضاً إلى زيادة سنوية بنسبة 65% في طلبات المشاركة المقدمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحديات MIT Solve العالمية.

وقال توشار سينغفي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع: تنشأ بعض الابتكارات الأكثر تأثيراً في البيئات الأقرب إلى التحديات التي تسعى إلى معالجتها لكنها لا تكون دائماً قريبة بالقدر نفسه من رأس المال والشبكات والفرص اللازمة للتوسع وتساعد شراكتنا مع MIT Solve على تقليص هذه الفجوة من خلال ربط رواد الأعمال بالموارد والعلاقات التي يحتاجون إليها لتحويل الأفكار الواعدة إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف: كما أن ارتفاع مستوى المشاركة من المنطقة منذ إطلاق الدورة الأولى من الجائزة يبرز أهمية الشراكات المستدامة التي توسّع فرص الوصول إلى الابتكار وتساعد الحلول الفاعلة على بلوغ نطاق أوسع وتحقيق أثر ملموس.

وقالت هلا حنا المديرة التنفيذية لـMIT Solve: بعد عقد من تنظيم تحديات عالمية تستقطب حلولاً مبتكرة من مختلف أنحاء العالم ندرك أن العثور على الحلول الاستثنائية ليس سوى البداية ولكي يحقق الابتكار أثراً مستداماً لا بد أن يحظى بالثقة والتمويل والتبنّي وأن يُدمج في المؤسسات والأسواق والسياسات والبنية التحتية التي تشكل حياة الناس.

وتندرج هذه الشراكة ضمن نهج الهلال للمشاريع طويل الأمد في المواطنة المؤسسية والقائم على بناء شراكات مستدامة توسّع فرص الوصول وتنمّي القدرات وتسهم في تحقيق نتائج قابلة للقياس ومن خلال تعاونها مع MIT Solve تجمع الهلال للمشاريع بين التمويل والإرشاد والخبرات والشبكات العالمية لمساعدة الحلول الواعدة على التوسع وتحقيق أثر اجتماعي ملموس.

وفي إطار دورة 2026-2027 ستشارك الهلال للمشاريع وMIT Solve في استضافة نسخة جديدة من البرنامج الإرشادي لتزويد المتقدمين من المنطقة بإرشادات عملية حول آلية التقديم إلى التحديات العالمية ومعايير الاختيار وسيساعد البرنامج المتقدمين على إعداد طلباتهم بصورة أفضل وتوضيح إمكانات حلولهم من حيث الأثر وقابلية التوسع، والتفاعل بصورة أكثر فاعلية مع منظومة الابتكار العالمية التابعة لـMIT Solve وتغطي تحديات MIT Solve العالمية لعام 2027 مجالات المناخ والازدهار الاقتصادي والصحة والتعلم ويستمر باب التقديم حتى 2 نوفمبر 2026.