انطلاق أعمال الدورة الـ20 من مؤتمر صحة الدولي لطب الأطفال في أبوظبي

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الدورة العشرين من مؤتمر صحة الدولي لطب الأطفال، الذي تنظمه "صحة" التابعة لمجموعة بيورهيلث، بالتعاون مع مستشفى سينسيناتي للأطفال، وتستمر فعالياته حتى 18 أكتوبر الحالي.

ويأتي المؤتمر في إطار الشراكة بين مدينة الشيخ خليفة الطبية – "صحة" ومستشفى سينسيناتي للأطفال في مجال رعاية الأطفال، والهادفة إلى تعزيز الخدمات التخصصية وتطوير الكوادر الطبية وتبادل المعرفة والخبرات، وذلك بمشاركة نحو 700 متخصص تحت شعار "أحدث المستجدات في طب الأطفال"، لمناقشة الحالات الطبية المعقدة واستعراض أحدث الأدلة العلمية والتطورات في هذا المجال.

وقال الدكتور جمال الجعبة، رئيس المؤتمر، رئيس مجلس طب الأطفال في "صحة"، واستشاري طب الغدد الصماء للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية – "صحة"، لـ"وام"، إن توظيف الذكاء الاصطناعي في التخصصات الطبية يسهم في تطوير الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى وتعزيز قدرات الكوادر الطبية، مشيراً إلى أن جلسات المؤتمر تناقش تطبيقاته بوصفه أداة داعمة لعمل الأطباء وليست بديلاً عنهم.

وأشار إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتناول أحدث المستجدات في علم الجينات وتطبيقاتها العملية في علاج بعض الأمراض النادرة والمستعصية، إلى جانب مناقشة الحالات الطبية المعقدة ونتائج العلاجات، واستعراض سبل توظيف نتائج الأبحاث في رعاية المرضى من خلال فرق طبية متكاملة، فضلاً عن تسليط الضوء على التطورات في عدد من التخصصات الفرعية لطب الأطفال، تشمل أمراض القلب والجهاز الهضمي والكلى والعناية المركزة، بما يعزز تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلاجية في هذه المجالات.

وأوضح أن التعاون بين "صحة" ودائرة الصحة في أبوظبي، أسهم في استقطاب مؤسسات صحية عالمية متخصصة في طب الأطفال، من بينها مستشفى سينسيناتي للأطفال، بما يتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتدريب الكوادر الطبية في دولة الإمارات وتطوير قدراتها وفق أعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن هذا التعاون الممتد لسنوات انتقل من تبادل الخبرات إلى تطبيقها عملياً داخل الدولة، بما يدعم الارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير علاجات متقدمة بصورة مستمرة.

وأكد الدكتور دانيل فون ألمن، الرئيس الإقليمي للاستشارات الصحية العالمية في "سينسيناتي للأطفال"، أن التعاون بين المؤسسات الصحية وتبادل الخبرات يسهمان في تطوير رعاية الأطفال، وبناء الخبرات التخصصية المستدامة، وتعزيز كفاءة القوى العاملة الصحية، وتوسيع الوصول إلى الرعاية التخصصية.

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكامل جهود الأطباء والممرضين والمتخصصين والباحثين والأكاديميين وقادة القطاع الصحي، لإيجاد حلول أكثر فاعلية للتحديات الطبية، بما يضمن أن يكون الطفل المستفيد الأول من هذا التعاون.

وأضاف أن تعقيد الحالات المرضية لدى الأطفال، بالتزامن مع تسارع التطورات الطبية والتكنولوجية، يتطلب تكامل التخصصات والخبرات، مشيراً إلى أن التعاون بين مستشفى سينسيناتي للأطفال و"صحة" خلال عامه الأول شمل تقديم الرعاية لمئات الأطفال، ومناقشة مئات الحالات ضمن اجتماعات متعددة التخصصات، وتبادل البروتوكولات السريرية، وتنفيذ برامج تعليمية، وإتاحة فرص للتعلم والتدريب في مجال الرعاية الصحية في سينسيناتي.

يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر 30 محاضرة و6 ورش عمل بعنوان "لقاء مع الخبراء"، فيما يشارك في البرنامج الرئيسي 29 متحدثاً دولياً، معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب متحدثين من إسبانيا وستة متحدثين من دولة الإمارات.