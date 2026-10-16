مركز الفجيرة للمغامرات يعزز تطوير مسار الفرفار بالشراكة مع ثماني شركات

الفجيرة في 16 أكتوبر/ وام / نظّم مركز الفجيرة للمغامرات فعالية "شركاء المغامرة" على مسار الفرفار في إمارة الفجيرة، ضمن مبادرة "غامر بأمان"، بمشاركة ممثلين عن ثماني شركات عاملة في قطاع سياحة المغامرات، إلى جانب مرشدين محليين اثنين معتمدين من المركز.

وجاءت الفعالية بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الشركات والشركاء في القطاع، وإشراكهم في تقييم تجربة المسارات الجبلية وتبادل الآراء والملاحظات حول فرص تطويرها، من خلال رحلة مسير جبلي مشتركة أتاحت للمشاركين استكشاف مسار الفرفار ومناقشة إمكاناته السياحية والتشغيلية على أرض الواقع.

وأكد سعادة عمرو زين الدين، مدير المركز، أن تطوير شبكة المسارات الجبلية في الإمارة لا يقتصر على إنشاء مسارات جديدة، وإنما يمتد إلى تعزيز الترابط والتكامل بينها وربطها بالخدمات والمنتجات السياحية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم تنوع تجارب المغامرات وتطوير القطاع السياحي في الفجيرة.

وأشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات الميدانية التي تتيح للمركز الاستماع مباشرة إلى آراء القادة الجبليين والخبراء والعاملين في القطاع، والاستفادة من خبراتهم العملية في تقييم المسارات وتحديد فرص تحسينها.

وشدّد على أهمية البرامج التدريبية والتأهيلية التي ينفذها المركز، ودورها في رفع مستوى الكفاءة والوعي بممارسات السلامة لدى الشركات والعاملين في القطاع.

من جانبهم، أكد ممثلو الشركات المشاركة أهمية توفير اللوحات الإرشادية على المسارات الجبلية، ودورها في تعزيز السلامة وتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة للمرتادين.

كما أشاروا إلى أهمية إشراك المرشدين المحليين في تطوير التجارب السياحية، من خلال الاستفادة من الموارد والخدمات والمنتجات المحلية التي يقدمونها، مثل المزارع والمنتجات التقليدية والتجارب المرتبطة بطبيعة المنطقة، بما يتيح لشركات سياحة المغامرات دمج أنشطة وتجارب إضافية ضمن برامجها، ويسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز استفادة المجتمع المحلي من القطاع.

وأشاد المشاركون بتنوع المسارات الجبلية في إمارة الفجيرة، وما يتيحه هذا التنوع من فرص لتطوير منتجات سياحية تستهدف مستويات مختلفة من المغامرين، مؤكدين أن مسار الفرفار يمثل إضافة مميزة للخيارات المتاحة للشركات، باعتباره مسارًا متقدمًا يناسب أصحاب الخبرة والباحثين عن تحديات أكبر في رياضة المسير الجبلي.

وأثنى المشاركون على اختيار مسار الفرفار لاستضافة الفعالية، لما يتميز به من إطلالات بانورامية بزاوية 360 درجة على التضاريس الجبلية والمناظر الطبيعية وإمارة الفجيرة، الأمر الذي يعزز جاذبيته بوصفه تجربة سياحية تجمع بين التحدي البدني والمقومات الطبيعية للوجهة.

وتأتي فعالية "شركاء المغامرة" في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي، وتطوير شبكة مترابطة من المسارات والخدمات والتجارب السياحية، بالاستفادة من الخبرات والملاحظات الميدانية للشركاء، بما يدعم تنوع المنتجات السياحية ويرسّخ ممارسات المغامرة الآمنة والمسؤولة في الإمارة.