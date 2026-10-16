سعود بن صقر يستقبل وزير الشؤون الخارجية في الهند

رأس الخيمة في 16 أكتوبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، بحضور سعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وسعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

ورحب سموه بمعالي الوزير، والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسيرة الازدهار والنمو.

وأشاد سموه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع إمارة رأس الخيمة وجمهورية الهند، مؤكداً أهمية مواصلة تطويرها بما يوسع آفاق التعاون المشترك، ويفتح مجالات جديدة للفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الرئيسية.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تطوير علاقاتها مع دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة، ومشيداً بالمكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.