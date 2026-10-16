دائرة الأشغال بالشارقة تستكمل مشروع مدرسة المهذب خلال 60 يوماً

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام/ نظمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أمس، ملتقاها السنوي الريادة والشراكة بمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين في حدث عكس رؤية الدائرة في تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

وجاء الملتقى هذا العام ليؤكد مكانته كمنصة معرفية تجمع الخبرات وتعرض التجارب وتحتفي بالإنجازات النوعية التي حققتها الدائرة خلال العام.

وأكدت المهندسة هند ناصر مدير مركز التخطيط الإستراتيجي والجودة في الدائرة خلال الملتقى، أن العام 2026 كان عاماً استثنائياً في حجم المشاريع النوعية التي أنجزتها الدائرة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع عكست روح الريادة وسرعة الإنجاز ودقة التنفيذ وجودة العمل موضحة أن الدائرة نجحت في إنجاز مشروع مدرسة المهذب خلال 60 يوماً فقط، مستعرضة مشروع إعادة تأهيل مدرسة الغبيبة ورفدها بمبان جديدة مع المحافظة على جوهر المبنى التاريخي وروحه الأصيلة ليصبح نموذجاً يجمع بين الحفاظ على الهوية العمرانية وتطوير مرافق حديثة تخدم المجتمع وتدعم الأنشطة الثقافية.

وأشارت إلى إنجاز مشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية الذي يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للإمارة ويعكس مستوى التنسيق بين الدائرة وشركائها وجهوداً كبيرة أسهمت في تعزيز جاهزية المدينة واستدامة مرافقها الحيوية.

وتضمن برنامج الملتقى سلسلة من العروض التقديمية وورش العمل المتخصصة التي قدمتها إدارات الدائرة أبرزها إدارة العقود حول آلية تصنيف الشركات وتقييمها والثانية قدمها إدارة الموارد البشرية والمالية بعنوان "الاستدامة طريقنا نحو مستقبل متوازن ومسؤول" أما الثالثة فقدمتها إدارة الخدمات العامة بعنوان آلية ومتطلبات إصدار عدم الممانعات.

وأكدت فاطمة حسن مدير إدارة العقود في الدائرة، أن الملتقى يأتي ضمن جهودها لتعزيز التواصل مع شركائها وتطوير بيئة العمل وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق رؤية الدائرة بالريادة المستدامة في عمران الإمارة و تطوير بنية تحتية مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع.