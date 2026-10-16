"برجيل للأورام" يوفر العلاج بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لمرضى أنواع محددة من السرطان

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلن معهد "برجيل للأورام" توفير العلاج بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية لمرضى أنواع محددة من السرطان، وذلك في قسم الطب النووي بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي، بما يتيح للمرضى تلقي هذا النوع من العلاجات داخل الدولة.

ويأتي توفير العلاج بدعم من دائرة الصحة في أبوظبي، ويعتمد على استخدام مستحضرات مشعة تستهدف جزيئات أو مستقبلات محددة على الخلايا السرطانية، بما يسمح بتوجيه الإشعاع إلى الخلايا المستهدفة والحد من تعرض الأنسجة السليمة المحيطة له.

ويستخدم هذا النوع من العلاج وفقاً لنوع الورم وخصائصه البيولوجية ومدى ملاءمة الحالة للعلاج، ضمن خطة علاجية يحددها الفريق الطبي المختص، ويشمل ذلك تقييم المريض ومتابعة استجابته للعلاج وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

ويقدم العلاج في قسم الطب النووي بمدينة برجيل الطبية، بإشراف فريق متعدد التخصصات يضم أطباء الطب النووي والأورام والفيزيائيين الطبيين وفنيي الطب النووي واختصاصيي السلامة الإشعاعية، مع تطبيق إجراءات السلامة اللازمة للتعامل مع المستحضرات المشعة وتقديم العلاج ومتابعة المرضى.

وقال البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد "برجيل للأورام"، إن توفير العلاج يوسع الخيارات العلاجية المتاحة لمرضى السرطان، من خلال استهداف الخلايا الورمية بدقة وفقاً للتقييم الطبي لكل حالة، فيما أوضح الدكتور إبراهيم أبوغيدا، المدير الطبي للمعهد، أن تطبيق هذا النوع من العلاج يتطلب تجهيزات متخصصة وتكاملاً بين فرق الطب النووي والأورام والفيزياء الطبية، لضمان ملاءمة العلاج للحالة المرضية والالتزام بمتطلبات السلامة الإشعاعية.

وأوضحت الدكتورة فيروز إبراهيم، رئيس قسم الطب النووي في مدينة برجيل الطبية، أن اختيار المرضى لهذا العلاج يستند إلى طبيعة الورم وخصائصه البيولوجية والحالة الصحية للمريض، بما يضمن تحديد الخطة العلاجية الملائمة، فيما أشار الدكتور غونزالو فيريرا، استشاري الطب النووي في المدينة، إلى أن العلاج يعتمد على توجيه الإشعاع إلى مواقع محددة داخل الجسم عبر الاستهداف الجزيئي، مع مراعاة معايير اختيار المرضى ومتابعة استجابتهم للعلاج والآثار الجانبية المحتملة.