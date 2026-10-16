القنصل العراقي يزور ملتقى الشارقة للخط ويشيد بلوحة "سورة الرحمن" الفائزة

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / زار سعادة السيد سامر سلمان القنصل العام لجمهورية العراق لدى دولة الإمارات ملتقى الشارقة للخط في دورته الثانية عشر الذي تنظمه إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة تحت عنوان "ميزان".

واطلع سعادته خلال الزيارة "لساحة الخط بالشارقة" على الأعمال الفنية والخطية المشاركة في ملتقى الخط لهذا العام وتعرفا على ما تقدمه من تجارب إبداعية متنوعة تعكس ثراء فنون الخط العربي وتعدد مدارسه وأساليبه وتسلط الضوء على ما تحمله من قيم جمالية وثقافية متجذرة في الهوية العربية.

كما أطلع على الأعمال المشاركة التي تعكس ثراء فنون الخط العربي ومكانتها في الثقافة العربية والإسلامية ودورها في تعزيز التواصل الثقافي والحوار الحضاري بين الشعوب وعلى العمل الفائز بالجائزة الكبرى لملتقى الشارقة للخط هذا العام وهو بعنوان "سورة الرحمن" لفرهاد ياسين من العراق.

وتعكس الزيارة الاهتمام المشترك بالفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم في تعزيز التواصل الحضاري وتوطيد العلاقات الثقافية بين العراق ودولة الإمارات إلى جانب إبراز مكانة إمارة الشارقة وجهودها في دعم الفنون وصون التراث الثقافي العربي كما اطلع سعادته على إحدى الورش التي ينظمها الملتقى والذي يضم أكثر من 60 ورشة فنية متنوعة وموزعة على مختلف المواقع الثقافية في الإمارة.

وأثنى سعادته على اللوحة الفائزة بالجائزة الكبرى مشيراً إلى تميز خطوطها مؤكدا على ثراء وتنوع كافة اللوحات المعروضة في ساحة الخط والتي تعكس مدى أهمية هذا الفن وتميزه ودوره الثقافي.