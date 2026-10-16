"ألتمت باور" الإماراتية تنجح في تأمين متطلبات محلية من مولدات وحلول طاقة ذكية

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / نجحت المجموعة الإماراتية "ألتمت باور سوليوشن" العالمية لصناعة مولدات الطاقة ومقرها المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي من إنجاز متطلبات عدد من العملاء في الدولة بسرعة قياسية في تأمين مولدات وحلول الطاقة عبر تسريع عمليات التصنيع والتجهيز والاختبار والتوريد مع المحافظة على معايير الجودة والسلامة والكفاءة التشغيلية وشملت هذه الجهود تنسيقاً متواصلاً بين فرق التصميم والهندسة والإنتاج والخدمات الفنية بما أتاح تقليص الوقت بين استلام الطلب وتسليم الحل النهائي.

وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة "ألتمت باور سوليوشن" ان قوة الصناعة لا تقاس بحجم استثماراتها فقط بل بسرعة استجابتها وقدرتها على ضمان استمرارية الطاقة والإنتاج عندما تكون الحاجة إليها أكبر كما تظهر أهمية وجود قاعدة صناعية محلية قادرة على توفير الحلول الحيوية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف: عملنا على توفير الإمكانات الصناعية والهندسية للمجموعة لدعم احتياجات دولة الإمارات مع رفع جاهزية خطوط الإنتاج والمخزون والكوادر الفنية لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد والاستجابة السريعة للطلبات العاجلة في مختلف الظروف.

وتعكس هذه التجربة قدرة الصناعة الإماراتية على التعامل مع المتطلبات الطارئة بكفاءة ومرونة إذ لا تقتصر الجاهزية على توافر المعدات بل تشمل أيضاً سرعة اتخاذ القرار وتوافر الخبرات الفنية والقدرة على تعديل خطط الإنتاج وفق الأولويات إلى جانب توفير خدمات ما بعد البيع والدعم الفني لضمان استمرارية التشغيل.

وأوضح أن بناء المخزون الاستراتيجي وتطوير الكوادر الفنية وتحديث خطوط الإنتاج عوامل تساعد على حماية استمرارية الأعمال وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الظروف الاستثنائية دون تعطيل القطاعات الحيوية.