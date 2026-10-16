"ربع قرن" تطور مهارات منتسبيها بمغامرة دولية في الجبل الأخضر بعُمان

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / أطلقت ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتان لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج "المغامرة والتحدي الدولي" في الجبل الأخضر بسلطنة عُمان، من 12 إلى 18 أكتوبر الحالي، بمشاركة 28 منتسباً ومنتسبة للمؤسستين في تجربة ميدانية استثنائية ضمن مسار المهارات الحياتية تُشكّل مساحة حرة للتعلم والاستكشاف وتنقل المنتسبين من التعلم النظري إلى الممارسة الفعلية.

ويهدف البرنامج الذي يأتي في خطوة استراتيجية للارتقاء بمهارات أجيال الغد وتعزيز قدرتهم على مواجهة تحديات المستقبل إلى صقل وتطوير مهارات القيادة والمبادرة وترسيخ الثقة بالنفس والإيمان بالقدرات لدى المنتسبين إلى جانب تعزيز وعيهم بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق استدامتها من خلال تجربة تجمع بين التحدي البدني والتعلم والعمل بروح الفريق لإكساب المنتسبين مهارات التفكير الاستراتيجي وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف الصعبة.

ويقدم البرنامج تجربة شمولية تضم حزمة متفردة من التحديات البدنية والفكرية التي يخوضها مجموعتان الأولى لمنتسبي ناشئة الشارقة والثانية لمنتسبات سجايا فتيات الشارقة بواقع 14 مشاركاً في كل مجموعة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، حيث يركز كل تحدٍ على محور تنموي مختلف لتدريب المنتسبين على فهم أدوارهم وديناميكيات الفريق ومهارات بناء فرق العمل وتنفيذ مهام محددة بما يسهم في تطوير مهارات التواصل والتعاون وإدارة الخلافات وطرق تجاوزها.

وتعرف المنتسبون في بداية البرنامج إلى معايير الأمن والسلامة في رحاب الطبيعة، مؤكدين التزامهم بخوض مغامرة آمنة وتعليمية وصديقة للبيئة فيما يحتضن الجبل الأخضر جانباً رئيسياً من التجربة من خلال جلسات توعوية بالبيئة تتيح للمنتسبين فرصة التعرف إلى خصائص البيئة الجبلية ومكوناتها وربط المعرفة بالتجربة الميدانية.

ويخوض المنتسبون برنامجاً ميدانياً، يشمل اجتياز مسارات محددة ونقاط عبور باستخدام الخرائط وأجهزة تحديد المواقع وأجهزة الاتصال اللاسلكية بما يعزز مهارات الاستكشاف والتوجيه والتنسيق بين أعضاء الفريق وينمي قدرتهم على التعامل مع المتغيرات الميدانية إلى جانب تدريبهم على فن الطهي لإتقان مهارات البقاء والتكيف مع مختلف البيئات وحسن التصرف في مواقف حياتهم اليومية.

كما يضم البرنامج جلسات نقاش يومية للمراجعة وتقييم الأداء وتبادل الخبرات بين المنتسبين واستخلاص الدروس المستفادة وسبل توظيفها في حياتهم اليومية ضمن أنشطة تعزز الإيمان بالقدرات الذاتية وتقدّر الجهد الفردي والإنجازات الجماعية.

ويجسد البرنامج توجه ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة في جعل المغامرة وسيلة للتعلم والتحدي فرصة لبناء المهارات وصقل الشخصية القيادية المتوازنة وترسيخ القيم الأصيلة، بما يعزز جاهزية المنتسبين لمواجهة تحديات الحياة بوعي ومسؤولية ويسهم في تنشئة أجيال قادرة على المشاركة في صنع المستقبل.