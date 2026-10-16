"إي إف چي هيرميس الإمارات" تطلق خدمات صناعة السوق في أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلنت اليوم، شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات - EFG Hermes UAE، المرخصة من قبل هيئة سوق المال بالدولة، والتابعة لبنك الاستثمار "إي اف چي هيرميس"، عن الإطلاق الرسمي لخدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكدت الشركة اليوم، أن هذه الخطوة في تأتي إطار التزام الشركة بتطوير منظومة خدمات الوساطة في دولة الإمارات والمنطقة، ودعم كفاءة الأسواق المالية من خلال تعزيز مستويات السيولة، وتنشيط حركة التداول، وتحسين آليات تسعير الأوراق المالية.

ومن خلال هذه الخدمات، ستقوم EFG Hermes UAE بإدخال أوامر شراء وبيع على عدد من الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز توافر الأسعار وتسهيل تنفيذ التداولات للمستثمرين.

وتُعد صناعة السوق إحدى الركائز الرئيسية للأسواق المالية المتطورة، حيث يساهم صانع السوق في توفير أوامر شراء وبيع على نحو متواصل على الورقة المالية، مما يساعد على تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، وخفض تكلفة التداول على المستثمرين، ودعم مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة في التسعير.

وتلعب خدمات توفير السيولة دورًا مهمًا في دعم الشركات المدرجة، من خلال تعزيز انتظام تداول أسهمها بعد الإدراج، مما يسهم في زيادة حضورها أمام المستثمرين وتوسيع قاعدة المساهمين المحتملين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

أما بالنسبة للمستثمرين، فإن ارتفاع مستويات السيولة يعزز الثقة والقدرة على الدخول إلى المراكز الاستثمارية أو التخارج منها بكفاءة أكبر.

ويأتي إطلاق هذه الخدمات في وقت يواصل فيه سوق رأس المال في أبوظبي تحقيق نمو ملحوظ، مدعومًا بزيادة عدد الإدراجات، واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع اهتمام المؤسسات الاستثمارية العالمية بالسوق.

وتستهدف EFG Hermes UAE من خلال توسيع نطاق خدماتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، دعم جهود تطوير أسواق المال في الإمارات، والمساهمة في بناء بيئة تداول أكثر نشاطًا وعمقًا وسهولة في الوصول.

وقال صقر أصلان، الرئيس التنفيذي لعمليات السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية: نرحب بانضمام شركة "إي اف چي هيرميس الامارات" إلى شبكة صناع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يلعب صناع السوق دوراً مهماً في دعم السيولة، وتعزيز نشاط التداول، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة بكفاءة أكبر، ونتطلع إلى الدعم الفعَال من جانب شركة "إي اف چي هيرميس الامارات" في تعميق سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمكين المزيد من المستثمرين من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية.

وقال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي اف چي هيرميس، إن إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يمثل خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع نطاق خدمات الوساطة في دولة الإمارات، ودعم أحد أكثر أسواق رأس المال ديناميكية وتطورًا في المنطقة، ومن خلال هذه الخدمات، نسعى إلى المساهمة في تعزيز نشاط التداول، وتيسير وصول المستثمرين إلى السوق، وتقديم دعم مستمر للشركات المدرجة يتجاوز مرحلة الإدراج، ويتمثل دورنا في دعم بناء سوق أكثر كفاءة وسيولة، بالتوازي مع جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة لتطوير منظومة سوق رأس المال في أبوظبي.

وقال عمرو الشامي، رئيس قطاع التداول الإلكتروني وخدمات التنفيذ في إي اف چي هيرميس، إن خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة تتطلب بنية تكنولوجية متقدمة، ومنظومة قوية لإدارة المخاطر، وقدرة على توفير أوامر شراء وبيع بصورة منتظمة خلال ساعات التداول، وقد طُوِّرَت منصة التداول الإلكتروني الخاصة بنا لدعم تنفيذ العمليات بكفاءة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمة في تحسين تجربة التداول لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

وقال ريمون واصف، رئيس قطاع صناعة السوق وتوفير السيولة في إي اف چي هيرميس، إن السيولة الجيدة تنعكس إيجابًا على جميع أطراف السوق، فهي تساعد الشركات المدرجة على الحفاظ على نشاط تداول أسهمها بعد الإدراج، كما تمنح المستثمرين ثقة أكبر في قدرتهم على الشراء أو البيع عند الحاجةة، ويتمثل دورنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في توفير حضور مستمر على جانبي السوق، بما يساهم في دعم استقرار التداول وإتاحة فرص تنفيذ أفضل للمستثمرين.