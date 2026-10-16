وزارة الأسرة تشارك في "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" بمبادرات نوعية

دبي في 16 أكتوبر/ وام / تشارك وزارة الأسرة في الدورة الثامنة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي "Access Abilities Expo" الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة دبي القابضة رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، من 19 إلى 21 أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأسرهم والاستماع إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم بالإضافة إلى زيادة الوعي بالدور الحيوي لأفراد الأسرة في دعم وتمكين أصحاب الهمم مما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

وتعكس المشاركة في هذا المعرض الرائد دولياً توجهات دولة الإمارات في ترسيخ حقوق أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم الفاعل في المجتمع بما ينسجم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، كما تُبرز جهود وزارة الأسرة في تطوير السياسات والخدمات المقدمة لهذه الفئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة وتوظيف الخبرات والتجارب العملية في تحديد الأولويات وتوسيع الشراكات التي تدعم تكافؤ الفرص وتعزز فرص التعليم والتأهيل والتوظيف مما يرسخ مكانة أصحاب الهمم في مسيرة التنمية الوطنية.

وتكتسب مشاركة الوزارة أهمية نوعية في "عام الأسرة"، إذ تبرز مكانة الأسرة كشريك محوري في رحلة تمكين أصحاب الهمم بدءاً من الاكتشاف والتدخل المبكر وصولاً إلى التأهيل والاستقلالية كما تسلط الضوء على أهمية تعزيز قدرات أولياء الأمور ومقدمي الرعاية وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لاستدامة بيئة أسرية محفزة بما يدعم التماسك الاجتماعي ويمنح أصحاب الهمم فرصاً أوسع لتطوير الإمكانات وتحقيق الطموحات.

وتقدم الوزارة خلال المعرض حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تبرز أهمية توظيف التقنيات الذكية في تعزيز الاكتشاف المبكر لاضطرابات النمو بما يتيح فرصاً أفضل للتدخل في الوقت المناسب ودعم الأطفال وأسرهم إلى جانب مبادرة للكشف عن التوحد بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وتجارب تفاعلية تعزز الوعي بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية مما يعكس حرص الوزارة على الشراكة مع الجهات المختلفة لتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المتعاملين.

كما تركز المشاركة على تحسين تنمية المهارات الإبداعية والعملية لأصحاب الهمم وإبراز قدراتهم ومواهبهم وتعزيز الوعي بمراحل التأهيل المهني والاستعداد لسوق العمل من خلال أنشطة تحاكي بيئات التوظيف وتساعد على التعرف إلى المهارات والقدرات المهنية بما يعزز الثقة بالنفس والاستقلالية ويدعم الانتقال من التأهيل إلى فرص العمل والإنتاج والمساهمة الفاعلة في التنمية.

وأكدت سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، أن هذه المشاركة تجسد رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت "الإنسان أولاً" وعززت حقوق أصحاب الهمم ومشاركتهم الفاعلة ضمن الأولويات الوطنية مشيرة إلى أن الوزارة تهدف من خلال المعرض إلى زيادة الوعي بالدور الحيوي لأفراد الأسرة في دعم وتمكين أصحاب الهمم خصوصاً في تلك المحافل الدولية التي تتيح فرصاً حيوية للتواصل المباشر مع أصحاب الهمم والمؤسسات المتخصصة من مرجعيات وثقافات متنوعة مما يسهم في تبادل الخبرات واقتراح الحلول من أجل تطوير السياسات الوطنية الخاصة بأصحاب الهمم وتوحيد الأولويات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية إلى جانب توظيف البيانات والتجارب الواقعية في تصميم البرامج وتوجيه الموارد.

وأضافت: نعمل على إدماج احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مختلف مراحل إعداد السياسات والمبادرات وترجمة أولوياتهم إلى خدمات أكثر سهولة في الوصول وفرص أوسع للتأهيل والعمل بما يحقق أثراً ملموساً في حياتهم اليومية ويعزز قدرتهم على اتخاذ القرارات وتحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية والارتقاء بجودة حياتهم. وتكثف الوزارة جهودها لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمتخصصة والاستفادة من الخبرات والابتكار في تطوير مسارات التأهيل والتوظيف بما يدعم استقلالية أصحاب الهمم ويوسّع مشاركتهم في سوق العمل. ونتطلع من خلال المعرض إلى بناء شراكات نوعية تترجم الأولويات المشتركة إلى مبادرات عملية تحقق نتائج مستدامة لأصحاب الهمم وأسرهم".

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 300 عارض من 50 دولة وما يزيد على 18 ألف زائر من أكثر من 70 دولة وتدعو وزارة الأسرة أصحاب الهمم وأسرهم ومقدمي الرعاية وأفراد المجتمع إلى زيارة جناحها والتعرف على برامجها والمشاركة في الأنشطة والتجارب التفاعلية.