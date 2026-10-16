تحدي سحب خورفكان للدراجات يستهدف 300 متسابق في 31 أكتوبر

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / ينظم مجلس الشارقة الرياضي يوم 31 أكتوبر الحالي، نسخة جديدة من "تحدي سحب خورفكان للدراجات" في ختام فعاليات شهر أكتوبر الرياضية المجتمعية، مستهدفا مشاركة 300 متسابق من مختلف الفئات العمرية في منافسة لصعود 600 متر فوق سطح البحر وصولا إلى قمة استراحة السحب.

وتأتي الفعالية ضمن تعزيز تشجيع ممارسة رياضة الدراجات، وستكون مسافة السباق مقسمة على 29.3 كلم بداية من شلال خورفكان صعودا إلى استراحة السحب و22.3 كلم من الشلال ونهاية بنفس النقطة وتنطلق السباقات في السادسة والنصف صباحا على أن يسدل الختام على الحدث في التاسعة صباحا ، ويتم التسجيل عبر الرابط https://linktr.ee/endurancess.

وأكدت زكية سهيل المشرخ مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإنابة، أن تحدي سحب خورفكان للدراجات من ضمن الأجندة المميزة خلال العام وظلت تشهد في نسخها السابقة إقبالا كبيرا من محبي رياضة الدراجات، كما أنها تقام في أحد المواقع المميزة في مدينة خورفكان الجميلة، حيث يستمتع المشاركين بالأجواء في المدينة وكذلك تسهم الفعالية في الترويج للسياحة عبر بوابة الرياضة.