أندية الشارقة لرياضة المرأة تحصد 9 ميداليات في "العربية المفتوحة للجودو" بالكويت

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / تُوّجت أندية الشارقة لرياضة المرأة بكأس المركز الأول في الترتيب العام لفئة الناشئات، ضمن منافسات الأندية بالبطولة العربية المفتوحة للجودو التي اختتمت في دولة الكويت بعد أن حصدت لاعباتها 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة في إنجاز يعكس تطور مستوى لاعبات الأندية وحضورهن على منصات التتويج في المنافسات الخارجية.

وجاءت هذه النتيجة بعد مشاركة لافتة للاعبات أندية المؤسسة، ضمن صفوف المنتخب الوطني في منافسات المنتخبات التي سبقت منافسات الأندية، حيث شاركت 6 لاعبات وحققن 11 ميدالية بواقع ذهبيتين و7 فضيات وبرونزيتين، ضمن تتويج المنتخب الإماراتي بالمركز الأول في الترتيب العام لفئة الناشئات.

وفي منافسات وزن تحت 40 كجم أحرزت ندى راشد الغافري الميدالية الذهبية فيما حصلت آمنة يوسف محمد على الميدالية الفضية في الوزن نفسه بينما أضافت عائشة علي حسن الذهبية الثانية في وزن تحت 44 كجم وتوجت حور يوسف المراشدة بالذهبية الثالثة في وزن تحت 57 كجم.

وفي منافسات وزن تحت 48 كجم حصدت ميره أحمد الجويعد الميدالية الفضية فيما نالت عائشة حسن المزروعي فضية وزن تحت 52 كجم وأضافت سارة جوهر مصبح فضية وزن تحت 63 كجم.

كما أحرزت حصة عبدالله الزعابي الميدالية الفضية في وزن تحت 70 كجم فيما حصلت آية عدنان المطروشي على الميدالية البرونزية في الوزن نفسه لترتفع حصيلة أندية الشارقة لرياضة المرأة إلى 9 ميداليات ملونة في منافسات الناشئات.

وعلى هامش البطولة، كرّم الاتحاد العربي للجودو البطلة الأولمبية صوريا حداد المدير الفني للجودو في أندية الشارقة لرياضة المرأة تقديراً لمسيرتها الرياضية وإنجازاتها الأولمبية والدولية وخبرتها الممتدة في اللعبة.

وأكدت صوريا حداد أن النتائج المحققة تعكس التطور المستمر للاعبات على المستويات البدنية والفنية والتكتيكية والنفسية مشيرة إلى أن هذا النجاح جاء ثمرة تكامل الجهود بين النادي واللاعبات.