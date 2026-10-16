بلدية دبي و"إعمار" تتعاونان لتطوير وجهات تجارية وترفيهية في المساحات العامة

دبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلنت بلدية دبي، عن تعاون، مع شركة "إعمار لإدارة مراكز التسوّق ذ.م.م."، لاستكشاف فرص تطوير عروض تجارية ووجهات مجتمعية وترفيهية تناسب أساليب الحياة في مختلف أنحاء دبي مستقبلًا وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المساحات العامة وفتح فرص استثمارية جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتدعم هذه الشراكة نهج بلدية دبي الأوسع في تفعيل المساحات العامة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص واستثماراته بما يتيح فرصًا جديدة للشركات والمستثمرين ويوسّع نطاق الخدمات والتجارب المتاحة للسكان والزوار.

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعها عن بلدية دبي المهندس بدر أحمد أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة، وعن شركة "إعمار لإدارة مراكز التسوق" أحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية.

وسيتبادل الطرفان المعلومات بشأن المواقع المناسبة والمتاحة التي يمكن دراسة الاستفادة منها لتطوير عروض تجارية ووجهات ذات طابع مجتمعي وترفيهي مناسب لأنماط الحياة مستقبلًا. كما توفر المذكرة إطارًا لتقييم فرص التطوير المحتملة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالي التطوير التجاري وتطوير الوجهات.

وقال المهندس بدر أحمد أنوهي، إن شراكتنا مع إعمار لإدارة مراكز التسوق توفر إطارا لتحديد الفرص المناسبة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالي تجارة التجزئة وتطوير الوجهات كما سيسهم هذا النهج في إتاحة مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين ضمن المساحات العامة في إمارة دبي إلى جانب تطوير خدمات وتجارب تستجيب لاحتياجات السكان والزوار وتسهم في تعزيز حيوية هذه الوجهات واستمرار نشاطها.

وقال أحمد ثاني المطروشي: من خلال تعاوننا مع بلدية دبي نتطلع إلى توظيف خبرات إعمار في تطوير وجهات التجزئة والترفيه لاستكشاف فرص تثري المساحات العامة وتضيف إلى تنوع الخدمات والأنشطة المتاحة فيها. ونرى في هذا التعاون فرصة لتقديم مفاهيم تراعي طابع كل موقع وتعزز ارتباط السكان والزوار به وتحقق قيمة مستدامة للمدينة ومجتمعها.