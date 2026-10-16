مدينة الشارقة المستدامة تستضيف القافلة الوردية لتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الشارقة في 16 أكتوبر/ وام / كشفت مدينة الشارقة المستدامة أول مجتمع سكني مستدام في إمارة الشارقة تم تطويره بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ومجموعة سي القابضة عن استمرار شراكتها مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الإمارات خلال شهر أكتوبر الحالي من خلال استضافة القافلة الوردية لتوعية سكان المدينة بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه.

وتسعى المبادرة الى توعية سكان المدينة بأهمية إجراء الفحوصات الدورية والوقاية من المرض واتباع أنماط حياة صحية وتعزيز الوعي بأهمية العناية بصحة الثدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وقد استفاد من المبادرة أكثر من 216 شخصاً من سكان المدينة على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتأتي المبادرة استمراراً للشراكة بين مدينة الشارقة المستدامة وجمعية أصدقاء مرضى السرطان حيث استضافت المدينة القافلة الوردية على مدى سنوات متتالية كما أتاح هذا التعاون للسكان الاستفادة من برامج التوعية بسرطان الثدي والفحوصات الطبية والإرشادات الصحية تأكيداً على أهمية اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم.

وقال ماجد السويدي مدير إدارة المجتمع في مدينة الشارقة المستدامة: تتجاوز شراكتنا المستمرة مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان حدود مسؤوليتنا البيئية لتجسّد التزامنا بتطوير مجتمعات تضع صحة السكان ورفاههم وجودة حياتهم في مقدمة أولوياتها ومن خلال مبادرات مثل القافلة الوردية نحرص على تسهيل وصول سكان المدينة إلى برامج التوعية الصحية والخدمات الداعمة للكشف المبكر عن الأمراض بما يشجعهم على اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على صحتهم ورفاههم وتعزز هذه الشراكة رؤيتنا لمدينة الشارقة المستدامة بوصفها مجتمعاً لا تقتصر فيه الاستدامة على أسلوب الحياة بل تمتد لتشمل الاهتمام بصحة السكان ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم.

وقالت عائشة الملا مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: تتيح لنا شراكتنا مع مدينة الشارقة المستدامة فرصة مهمة للتواصل المباشر مع السكان ومواصلة جهود التوعية بسرطان الثدي وتأكيد أهمية الكشف المبكر عنه وتتسم الفحوصات الدورية بأهمية كبيرة في زيادة فرص اكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة ولذلك نحرص في القافلة الوردية على تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى المعلومات الصحية وخدمات الفحص اللازمة ويسعدنا مواصلة هذا التعاون ورؤية سكان المدينة يؤدون دوراً فاعلاً في الحفاظ على صحتهم.