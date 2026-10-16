"بالعربية تواصلنا" تنمي الوعي اللغوي لدى 72 طالبة بالفجيرة

الفجيرة في 16 أكتوبر/ وام / نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ضمن مبادرة "بالعربية تواصلنا"، محاضرة بعنوان "العربية.. أين نحن منها؟"، استهدفت طالبات كليات التقنية العليا بالفجيرة، بمشاركة 72 طالبة من طالبات الكلية.

وتأتي المحاضرة بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في الحياة اليومية والتعليمية والمهنية، وترسيخ الوعي بأهميتها بوصفها لغة للهوية والمعرفة والإبداع، وتمكين الأجيال الشابة من استخدامها بثقة ووعي في مختلف المجالات.

وتناولت المحاضرة التي قدمتها الدكتورة نعيمة عبداللطيف قاسم من إدارة المركز خمسة محاور رئيسية، شملت واقع استخدام اللغة العربية في الممارسات اليومية، والتوازن بين إتقان اللغات الأخرى والاعتزاز باللغة الأم، والعوامل المؤثرة في الخيارات اللغوية، ومستقبل العربية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب خطوات عملية تسهم في تعزيز استخدامها.

وأكدت أن تعلم اللغات الأخرى يمثل قيمة معرفية ومهنية مهمة، شريطة ألا يكون على حساب اللغة العربية أو سببًا في تراجع حضورها، مشيرة إلى أن التوازن اللغوي يبدأ من وعي الفرد باختياراته في الدراسة والعمل والتواصل اليومي.

واختتمت المحاضرة بتحدٍّ تطبيقي بعنوان "24 ساعة بوعي لغوي"، يدعو الطالبات إلى مراقبة استخدامهن اليومي للغات، ورصد المواقف التي يستخدمن فيها العربية وتلك التي يلجأن فيها إلى مفردات أجنبية، بهدف تحويل الوعي اللغوي إلى ممارسة يومية تدعم حضور العربية في مختلف جوانب الحياة.