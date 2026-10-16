شراكة ديوا ومطارات دبي تدعم مطار آل مكتوم والحياد الكربوني

دبي في 16 أكتوبر/ وام / استعرض معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، المشاريع والحلول التي تعزز تطوير بنية تحتية عالمية المستوى بأعلى كفاءة، تواكب التطلعات المستقبلية، وتدعم استدامة النمو وذلك من خلال التنسيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأكد معاليه أنه انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تحظى مطارات دبي، وفي مقدمتها مطار آل مكتوم الدولي الجديد وخططه التوسعية المستقبلية، بأهمية استراتيجية ضمن خطط الهيئة، ولا سيما فيما يتصل بجعل المطارات الأكثر استدامة على مستوى العالم، وخفض الكربون وصولا الى الحياد الكربوني، والوصول بالبنية التحتية إلى نموذج يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة.

وأشار إلى أن التعاون مع مطارات دبي يمثل نموذجاً رائداً في ترسيخ كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة منوهاً بقوة شبكة الهيئة والاستعدادات لمواكبة متطلبات البنية التحتية وبأعلى كفاءة واعتمادية من خلال مشاريع أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الحالية 4,660 ميجاوات حالياً، ومستهدف يتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول 2030 "المستهدف الأصلي كان 5000 ميجاوات"، وذلك في إطار دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر في دبي، وانسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

حضر اللقاء كل من ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، وسعادة أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، والمهندس عمر بن عدي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، وسعادة حسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لـشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، ومن هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة ، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس، لقطاع الابتكار والمستقبل ، والمهندس خليفة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس بالوكالة لقطاع تخطيط الطاقة والمياه.