جامعة دبي تواصل حضورها ضمن أفضل 100 جامعة عربية في تصنيف "كيو إس 2027"

دبي في 16 أكتوبر/ وام / حافظت جامعة دبي على مكانتها ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في المنطقة العربية، وفق تصنيف “كيو إس” للجامعات العربية لعام 2027، في إنجاز يعكس جهودها في تطوير جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز الابتكار وإعداد كوادر مؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأكد سعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن استمرار الجامعة ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية يعكس نجاح استراتيجيتها في الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية، من خلال دعم أعضاء هيئة التدريس وتوسيع الشراكات الدولية وربط المخرجات البحثية بالقضايا ذات الأولوية محليا وعالميا.

وهنأ البستكي أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بهذا الإنجاز، مشيدا بجهودهم في الحفاظ على جودة التعليم وتطبيق المعايير الأكاديمية الدولية.

وأوضح أن نتائج التصنيف أظهرت تقدما ملحوظا للجامعة في مؤشر الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، الذي يقيس تأثير الإنتاج العلمي في المجتمع البحثي العالمي، بما يعكس جودة الأبحاث المنشورة ومدى الاستفادة منها على المستوى الدولي.

وأشار إلى تحقيق الجامعة تقدما في مؤشرات أخرى، شملت الشبكة البحثية الدولية والسمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل، وهي مؤشرات تعكس مستوى التعاون البحثي وجودة البرامج التعليمية ومدى جاهزية الخريجين للاندماج في سوق العمل.

ويعد تصنيف “كيو إس” من أبرز التصنيفات الدولية لتقييم مؤسسات التعليم العالي، إذ يعتمد على معايير تشمل البحث العلمي والتوظيف وتجربة التعلم والتعاون الدولي والاستدامة.

وشهد التصنيف العالمي لعام 2027 تقييم 8808 مؤسسات تعليم عال حول العالم، أدرجت منها 1504 مؤسسات من 106 دول، بينها 12 جامعة إماراتية، من ضمنها جامعة دبي.