أسبوع دبي للموضة يستقطب مصممين من مختلف أنحاء العالم في موسمه الجديد

دبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلن أسبوع دبي للموضة عن برنامج فعاليات نسخته الجديدة لموسم ربيع وصيف 2027، التي تقام في حي دبي للتصميم، من 22 إلى 26 أكتوبر الحالي، بمشاركة نخبة من المصممين والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية.

وتستقطب النسخة الجديدة مواهب إبداعية وعلامات أزياء من الإمارات والكويت والهند وفرنسا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وفيتنام وأذربيجان والأردن ومصر وأوكرانيا وبورتوريكو، إلى جانب مشاركات دولية أخرى، ضمن عروض وفعاليات تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي وتوسيع فرص التعاون في قطاع الأزياء.

ويُنظم الحدث حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، بهدف دعم المصممين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية والتواصل مع المشترين ورواد الصناعة.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن الحدث يواصل استقطاب رؤى إبداعية متنوعة، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للأزياء ومنصة للتعاون بين المواهب والعلامات التجارية والمؤسسات المتخصصة.

وقال جاكوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي، إن برنامج الموسم الجديد يعكس تنوع قطاع الأزياء وطموحاته المتنامية، مشيرا إلى أهمية الشراكات وبرنامج المشترين في دعم نمو العلامات المشاركة وتوسيع حضورها الدولي.

وتضم قائمة المشاركين المصمم الكويتي يوسف الجسمي، والمصمم الهندي تارون تاهيلياني، إلى جانب علامات إماراتية وعالمية، منها “ليلي بلانك” و”كوني” و”سارة بيدرام” و”أونوري” و”وينسانتو” و”نافسيكا سكورتي”، فضلا عن مؤسسات متخصصة في اكتشاف المواهب وتطويرها.

ويتضمن الحدث برنامجا مخصصا للمشترين يستقطب ممثلين عن متاجر عالمية ومنصات للتجارة الإلكترونية، بهدف إتاحة فرص تجارية جديدة للمصممين ودعم توسع أعمالهم.

كما يتعاون أسبوع دبي للموضة مع “هارفي نيكولز” لتنظيم فعالية حصرية داخل المتجر، تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، لعرض مجموعات مختارة من العلامات الناشئة والبارزة في المنطقة.