جامعتا العين وخليفة توسعان التعاون البحثي في الذكاء الاصطناعي والطاقة

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلنت جامعتا العين وخليفة للعلوم والتكنولوجيا عن توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي بينهما في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب، والعلوم الصحية والطبية، والطاقة والاستدامة، من خلال استكشاف فرص تطوير مشاريع بحثية متعددة التخصصات، وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة، والتعاون في الدراسات العليا وتأهيل الكفاءات البحثية، بما يعزز التكامل بين المؤسستين ويدعم تطوير مبادرات علمية وبحثية مشتركة، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها خلال زيارة وفد من جامعة العين إلى المقر الرئيسي لجامعة خليفة في أبوظبي، برئاسة الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة العين، ولقاء سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من المسؤولين في الجامعتين.

واستعرض اللقاء التوجهات الاستراتيجية للجامعتين، وناقش فرص التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري: تمثل الشراكات الأكاديمية والبحثية ركيزة أساسية في استراتيجية جامعة خليفة، التي طورت شبكة واسعة من التعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية محلية ودولية، بما يعزز تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات والقدرات البحثية، ويأتي تعاوننا مع جامعة العين امتداداً لهذا التوجه، ويفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي متعدد التخصصات وتكامل الخبرات، وتعزيز دور الجامعات في دعم الابتكار والتنافسية الاقتصادية.

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة أهمية هذه الشراكة في دعم مسيرة التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة خليفة يجسد حرص جامعة العين على بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في دولة الإمارات، انطلاقاً من إيماننا بأن التكامل بين الجامعات وتبادل المعرفة والخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.