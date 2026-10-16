"ألجاتيك" تكشف في ويتيكس 2026 بطارية بكثافة 1000 واط ساعة/كغ

دبي في 16 أكتوبر/ وام / تشارك شركة "ألجاتيك" بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026"، الذي يُقام في دبي من 20 إلى 22 أكتوبر الحالي، للكشف عن تقنيتها الجديدة للبطاريات، في أول عرض أمام الجمهور على مستوى العالم.

وتؤكد الشركة أن التقنية التي طورتها تمثل نقلة نوعية في مجال تخزين الطاقة، إذ تصل كثافة الطاقة فيها إلى 1,000 واط ساعة لكل كيلوغرام، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام التحول العالمي في قطاع الطاقة.

وتوفر التقنية بديلاً عالي الأداء ومجدياً من حيث التكلفة مقارنةً بالأنظمة التقليدية، مع الاستغناء تماماً عن الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة في تصنيعها وتسعى "ألجاتيك" من خلالها إلى معالجة مجموعة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها اضطراب سلاسل التوريد وصعوبة التنبؤ بها، وارتفاع أسعار المواد الخام، وأزمة الطاقة العالمية.

وقال راينر روشكي، الرئيس التنفيذي لشركة "ألجاتيك": طورنا تقنيةً جديدة للبطاريات ستُحدث حتماً تغييراً جذرياً ودائماً في السوق. ويبرهن ابتكارنا على إمكانية الجمع بين قدرات التخزين الفائقة والكفاءة الاقتصادية العالية، دون الحاجة إلى الاعتماد على المواد الخام النادرة.

وتمهيداً لإنتاج التقنية الجديدة على نطاق صناعي واسع، تعتزم "ألجاتيك" إنشاء مصنع ضخم خاص بها للبطاريات، بما يؤسس لقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على حلول تخزين الطاقة المستدامة، وضمان استمرارية الإنتاج والإمداد على المدى الطويل.

ويُقام العرض العالمي الأول للتقنية في جناح "ألجاتيك" ضمن "ويتيكس 2026"، حيث تدعو الشركة الزوار المتخصصين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام إلى الاطلاع عليها عن قرب، والتعرف إلى إمكاناتها، ومناقشة فرص توظيفها في مشاريعهم الحالية والمستقبلية.