"تمبتد" تقود طموحات جودلفين غداً في سباق "ذا إيفرست" بأستراليا

دبي في 16 أكتوبر/ وام / تتطلع خيول جودلفين إلى تحقيق نتائج مميزة في سباقات الخيل الأسترالية غداً، بقيادة الفرس «تمبتد» التي تنافس على لقب سباق «ذا إيفرست» للفئة الأولى، لمسافة 1200 متر، على مضمار راندويك، الذي يستضيف أغلى سباق خيل في العالم على العشب.

وتعود «تمبتد»، بإشراف المدرب كيران ماهر وقيادة الفارس شاد سكوفيلد، إلى السباق بعد حلولها في المركز الثاني العام الماضي خلف «كا ينغ رايزنغ»، بطل هونغ كونغ، لتتجدد المواجهة بينهما ضمن قائمة تضم 12 جواداً.

وتخوض الفرس السباق بمعنويات مرتفعة، بعدما حققت 5 انتصارات متتالية خلال مشاركاتها الخمس الأخيرة، من بينها سباق «سيراوند ستيكس» للفئة الأولى، و«بريمير ستيكس» للفئة الثانية، الذي حسمته بفارق ثلاثة أطوال عن أقرب منافساتها.

وسجلت «تمبتد»، المنحدرة من نسل الفحل «ستريت بوس»، 9 انتصارات في 14 مشاركة، وتنطلق من البوابة الأولى في سباق الغد، سعياً إلى إحراز اللقب بعد وصافة العام الماضي.

وفي سباق «كولفيلد كب» للفئة الأولى، لمسافة 2400 متر، يشارك «غرين سبيسز» بإشراف المدرب بيورن بيكر وقيادة الفارسة راشيل كينغ، سعياً إلى إضافة فوز جديد إلى سجله، بعدما توج بسباق «أستراليان داربي» لمسافة 2400 متر في أبريل الماضي.

ويشهد برنامج السباقات أيضاً مشاركة «بيريكليس» في سباق «سيدني ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، فيما يخوض «بيواخت» و«أتيكا» سباق «سيلفر إيغل» لمسافة 1300 متر، ضمن استعداداتهما للمشاركة في سباق «غولدن إيغل» للفئة الأولى على مضمار راندويك.