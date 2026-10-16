صندوق "نهر الحياة" يطلق حملة "يوم القلب العالمي" في أبوظبي

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلن "صندوق نهر الحياة"، أحد مشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي يعنى بصحة الأطفال، إطلاق حملة بمناسبة يوم القلب العالمي تحت شعار " 1000 قلب.. ملايين الأحلام"، من 16 إلى 18 أكتوبر الحالي في "الغاليريا مول" بأبوظبي.

وانطلقت مسيرة "صندوق نهر الحياة" الإنسانية عام 2023 لتشمل 10 دول هي الإمارات، وطاجيكستان، والعراق، واليمن، وسوريا، وتنزانيا، وبنجلاديش، والأردن، والهند وجزر القمر، تمكن من خلالها من تغطية تكاليف العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة التي تركت أثرا في حياة أكثر من 4,500 طفل في تلك الدول ومن ضمنها 600 عملية جراحية في القلب.

وتستهدف الحملة الوصول إلى تغطية كلفة العمليات الجراحية في القلب لعدد (400) طفل داخل الدولة وخارجها، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين درهم.

ودعا "صندوق نهر الحياة" إلى المساهمة في دعم الحملة لتحقيق أهدافها في منح الأطفال المرضى فرصة للتعافي لينعموا بمستقبل خالٍ من الأمراض.

وقال سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، إن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها البارز في دعم الجهود العالمية لعلاج أمراض القلب للأطفال، من إقامة المخيمات الطبية، للتشخيص المبكر للأطفال، وتبادل الخبرات الطبية، وذلك التزاماً منها بنهج راسخ قائم على الاهتمام بصحة وسلامة الأطفال.

وأضاف أن "صندوق نهر الحياة"، يمثل إحدى المبادرات النوعية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي لرعاية الطفولة، ويجسد التزامها المستدام، وأولوياتها الاستراتيجية بدعم البرامج الصحية والإنسانية والعلاجية، لتحقيق جودة حياة الأطفال وتغيير مسار مستقبلهم نحو الأفضل ليساهموا في بناء مستقبل بلدانهم، انطلاقا من إرث دولة الإمارات الإنساني في الاهتمام بالطفولة وتنمية قدراتهم.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الصحية المتخصصة في علاج الأمراض القلبية للأطفال داخل الدولة وخارجها، والعمل على تطوير البرامج الصحية وتقديم الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في الوصول الى أهداف الصندوق الإنسانية، لإنقاذ آلاف الأطفال المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة.

وأشاد بالتجاوب الكبير من المحسنين وأفراد المجتمع مع مشروع صندوق نهر الحياة، والنجاح الذي حققه منذ إطلاقه عام 2023، والأثر الإيجابي الذي أحدثه في حياة الأطفال المرضى وعوائلهم، آملا أن يمتد العطاء إلى فئات جديدة من الأطفال.