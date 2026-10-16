"بيرسيوم" الإماراتية تفوز بمسابقة كلية لندن لإدارة الأعمال للشركات الناشئة 2026

دبي في 16 أكتوبر/ وام / فازت شركة "بيرسيوم" الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا البيئية بالمركز الأول في مسابقة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026، التي نظمتها كلية لندن لإدارة الأعمال في دبي، بمشاركة شركات ناشئة من مختلف أنحاء المنطقة.

واستقطبت المسابقة، التي أقيمت بدعم من معهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص التابع للكلية، نحو 100 طلب مشاركة، تأهل منها 20 مشروعاً إلى المرحلة نصف النهائية، قبل اختيار 10 شركات للتنافس في المرحلة النهائية على جوائز مالية إجمالية بلغت 45 ألف دولار أمريكي، دون اشتراط التنازل عن حصص في ملكية الشركات الفائزة.

وحصدت "بيرسيوم" المركز الأول تقديراً لحلولها المبتكرة في مراقبة جودة الهواء ومستويات الضوضاء والعوامل البيئية، باستخدام أجهزة استشعار متطورة وبيانات دقيقة وأنظمة متكاملة تدعم الاستدامة البيئية.

وجاءت الشركة السعودية "NSBH"، المتخصصة في تطوير البنية التحتية للائتمان التجاري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في المركز الثاني، فيما حلت شركة "Frank AI" الإماراتية، التي طورت نظام تشغيل للوكلاء العقاريين المستقلين في دول مجلس التعاون الخليجي، في المركز الثالث.

وشهدت المسابقة استعراض مشاريع مبتكرة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية والمالية والعقارية والمناخية، إلى جانب التكنولوجيا الزراعية والحيوية والتعليمية وبرمجيات المؤسسات وحلول الموارد البشرية.

وتولت لجنة تحكيم تضم نخبة من المستثمرين والخبراء تقييم المشاريع وفق معايير شملت الجدوى التجارية، وإمكانات النمو، وكفاءة الفرق المؤسسة، وقدرة الحلول المطروحة على معالجة التحديات المستهدفة.

وأكدت جين خضير، المديرة التنفيذية لمعهد ريادة الأعمال ورأس المال الخاص في كلية لندن لإدارة الأعمال، أن تنوع المشاريع المشاركة وجودتها يعكسان الإمكانات الريادية التي تتمتع بها المنطقة، مشيرة إلى أن المسابقة تهدف إلى تجاوز مرحلة تكريم الشركات الواعدة، من خلال ربط مؤسسيها بالمستثمرين والمرشدين وشبكات الدعم لمساعدتهم على تطوير أعمالهم والتوسع في الأسواق.