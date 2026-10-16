جمعية الإمارات للتنمية تناقش التحولات الاجتماعية وأثرها على الهوية الوطنية

رأس الخيمة في 16 أكتوبر/ وام / نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، جلسة، بعنوان "التحولات الاجتماعية وتداعياتها على الهوية"، وذلك ضمن سلسلة المجالس المجتمعية التي تنظمها لتعزيز الحوار حول القضايا المرتبطة بالأسرة والقيم والتغيرات التي يشهدها المجتمع في إطار جهودها لتعزيز التماسك الأسري وترسيخ الهوية الوطنية، وانسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة 2026.

وناقشت الجلسة التي قدمتها مليحة محمود المازمي مستشارة تطوير وخبير تدريب التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع في ظل التطور التقني والانفتاح الثقافي وتغير أنماط الحياة والتواصل، وما تفرضه من تحديات وفرص تتصل بالمحافظة على الهوية الإماراتية ومنظومة القيم والعادات والتقاليد، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالموروث الوطني الذي يشكل أساس الشخصية الإماراتية وخصوصيتها الثقافية والاجتماعية.

كما ناقش اللقاء أهمية استعادة دور المجالس الأسرية والاجتماعية بوصفها مساحات لنقل الخبرات والتجارب بين الأجيال، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم، وتعزيز العلاقات الإنسانية التي شكلت على امتداد تاريخ المجتمع الإماراتي أحد أبرز مقومات تماسكه واستقراره.