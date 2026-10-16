"أبوظبي الرياضية" تدشن تقنية HDR في قمة شباب الأهلي والعين

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / تستعد أبوظبي الرياضية، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، لتقديم تجربة تلفزيونية غير مسبوقة في المنطقة، من خلال إنتاج ونقل قمة شباب الأهلي والعين بتقنية النطاق الديناميكي العالي "HDR"، للمرة الأولى في حدث كروي يشمل النقل المباشر للمباراة والاستوديوهات التحليلية، وذلك يوم غد على استاد راشد، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتفتح تقنية HDR آفاقاً جديدة لجودة الصورة في النقل الرياضي، بفضل قدرتها على تقديم طيف لوني أوسع وتدرجات أكثر دقة وعمق بصري متقدم، ما يمنح المشاهد صورة غنية بالتفاصيل وأقرب إلى الواقع.

وتبرز أهمية التقنية في مباريات كرة القدم من خلال قدرتها على إظهار التفاصيل الدقيقة لحركة اللاعبين والكرة، والمحافظة على ثراء الألوان وتناسقها في المشاهد السريعة والمتغيرة، لتقديم تجربة بصرية أكثر حيوية وواقعية مقارنة بالبث التقليدي.

وجهزت شبكة أبوظبي للإعلام ورابطة المحترفين الإماراتية منظومة إنتاج تلفزيوني متطورة لنقل المواجهة التي تنطلق عند الساعة 7:45 مساءً، حيث تتولى شركة "لايف"، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، تنفيذ عمليات النقل والإنتاج التلفزيوني عبر عربات البث الخاصة بها، مستندة إلى خبراتها الفنية وقدراتها الإنتاجية المتقدمة وحرصها على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في صناعة البث الرياضي، باستخدام 17 كاميرا لتغطية المباراة، إضافة إلى كاميرا «سبايدر كام» التي توفر زوايا تصوير جوية وحركية مميزة، وثماني كاميرات للاستوديو التحليلي، ضمن إنتاج متكامل بتقنية HDR.

وتُنقل المباراة وتغطيتها الخاصة عبر قناة أبوظبي الرياضية على جهاز استقبال اتصالات eLife، القناة 704، ومنصة STARZPLAY، إضافة إلى جميع المنصات الرقمية لأبوظبي الرياضية، عبر يوتيوب وتيك توك وإنستغرام وإكس وفيسبوك، من خلال الحساب الموحد @ADsportsTV.

وتجسد الخطوة رؤية شبكة أبوظبي للإعلام ورابطة المحترفين الإماراتية للارتقاء بجودة الإنتاج التلفزيوني للمسابقات المحلية، وتقديم تجربة مشاهدة بمعايير تقنية متقدمة تعزز حضور كرة القدم الإماراتية وتواكب تطلعات جمهورها.