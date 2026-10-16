شراكة بين اتحاد الكرة الطائرة ومؤسسة مبادلة لدعم المبادرات المجتمعية

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، توقيع شراكة مع مؤسسة مبادلة، تصبح بموجبها المؤسسة الشريك المجتمعي للاتحاد، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر المجتمعي لفعالياته وبرامجه، وتشجيع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار على ممارسة الرياضة وتبنّي نمط حياة صحي ونشط.

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز دور الرياضة في خدمة المجتمع، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ونشر رياضتي الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية، إلى جانب إتاحة مزيد من الفرص أمام الشباب والأسر وأفراد المجتمع للمشاركة في أنشطة الاتحاد وفعالياته.

وأضاف أن الشراكة تجسد توجهه نحو بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تطوير رياضة الكرة الطائرة، وربط برامجه وأنشطته بالأهداف الوطنية المرتبطة بالصحة وجودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وبموجب الاتفاقية، تدعم مؤسسة مبادلة الفعاليات والبرامج التي ينظمها الاتحاد، بما في ذلك المبادرات والأنشطة المجتمعية المصاحبة، إلى جانب الترويج لها عبر المنصات الرقمية والمواد الإعلامية، بما يعزز وصولها إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وأكد عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الرياضي في خدمة المجتمع، معرباً عن تطلع الاتحاد إلى تعزيز البعد المجتمعي لفعالياته، وتوسيع قاعدة ممارسي الكرة الطائرة، وتشجيع الشباب والأسر على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على توسيع نطاق برامجه بما يشمل تعزيز التفاعل المجتمعي، واكتشاف المواهب، ونشر ثقافة النشاط البدني، مشيراً إلى أن الشراكة مع مؤسسة مبادلة تسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وأكد خالد الراشدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادلة، أهمية توفير الفرص أمام مختلف فئات المجتمع لممارسة الرياضة، لما لها من أثر في تعزيز الصحة وجودة الحياة.

وقال إن المؤسسة تتطلع، من خلال الشراكة، إلى توسيع مشاركة الأسر والشباب وأفراد المجتمع في فعاليات الاتحاد، وتعزيز التواصل المجتمعي، وتشجيع تبني أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة، وإتاحة الفرصة لمختلف الفئات للاستمتع برياضة الكرة الطائرة.