حلبة مرسى ياس: مشاركة كبيرة للمتطوعين في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / أعلنت حلبة مرسى ياس أن المتطوعين الإماراتيين يشكلون النسبة الأكبر في تنظيم فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، 2026، "الجولة الختامية من بطولة العالم"، من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل.

وقال علي البشر، مدير عام حلبة مرسى ياس، إن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على موعد مع حدث عالمي كبير يشهد حضورا كبيرا على كافة المستويات، مشيرا إلى أن النسخة الماضية من الحدث استقطبت أكثر من 60% حضروا من خارج الدولة، للاستمتاع بأجواء الفعاليات المختلفة.

وأوضح أن التجربة المميزة للمتطوعين الإماراتيين، بالإضافة إلى المقيمين، في مختلف فعاليات السباق، شكلت إضافة كبيرة للنجاح اللافت في تنظيم واستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، على مدار النسخ الماضية.

وأضاف: حلبة مرسى ياس أكملت جميع تجهيزاتها لاستضافة الحدث، وإبهار العالم من جديد، وتقديم نسخة مميزة في كل الفعاليات المقررة، واستقبال الجماهير من داخل الدولة وخارجها، ونرحب بكل القادمين لمتابعة الحدث، ومعايشة الأجواء الكبيرة من الفعاليات المختلفة.