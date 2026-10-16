النيابة العامة للدولة تشارك في الاجتماع الثامن عشر للنواب العموم بدول مجلس التعاون

أبوظبي في 16 أكتوبر/ وام / شاركت النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة أمس.

وترأس وفد الدولة معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، وضم الوفد عدداً من المستشارين أعضاء النيابة العامة وموظفي مكتب النائب العام.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهدف إلى دعم مسيرة التعاون والتكامل بين أجهزة النيابات العامة في دول مجلس التعاون، وتعزيز كفاءة العمل القضائي المشترك بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في المنطقة، كما تضمن الاجتماع استعراضًا لعددٍ من التجارب الرائدة والممارسات المبتكرة التي تبنتها أجهزة النيابات بدول المجلس.

وفي هذا الإطار، قدّمت النيابة العامة الاتحادية عرضًا حول تجربتها في "تطبيق مجتمعي آمن"، استعرضت خلاله آليات عمل التطبيق ودوره في تعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الجهود الرامية إلى المحافظة على أمن المجتمع واستقراره.

وفي ختام أعمال الاجتماع، جرى تكريم الفائزين بجائزة حامد العثمان من أعضاء النيابات العامة، حيث حظي بالتكريم المستشار هيثم علي الشوكة الحمادي، المحامي العام الأول بنيابة الفجيرة الكلية.