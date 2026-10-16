مركز جمعة الماجد يستعرض تقنيات ترميم المخطوطات في يوم الوثيقة العربية

دبي في 16 أكتوبر/ وام / شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في فعاليات يوم الوثيقة العربية، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مقره بدبي، بمشاركة جهات حكومية وخاصة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية صون الوثائق التاريخية.

وقدم الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم المعالجة والترميم بمركز جمعة الماجد، محاضرة علمية تناولت الأسس الوقائية والعلاجية لحفظ المخطوطات، شملت تقنيات التعقيم ومعالجة الإصابات البيولوجية والكيميائية، والترميم اليدوي والآلي، والتدعيم الحراري والتجليد العربي الإسلامي، إضافة إلى معايير التخزين السليم.

ونظم المركز ورشة متخصصة استعرضت أساليب معالجة تلف المخطوطات الناتج عن الحشرات والرطوبة والقوارض، والمواد الطبيعية المستخدمة في صناعة ورق الترميم.

وأشاد سعادة عبدالله بن دلموك، المدير العام لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجهود المركز في حماية الموروث الوثائقي.

وتم تكريم مركز جمعة الماجد بشهادة تقدير تسلمها الدكتور بسام داغستاني، تثميناً لإسهاماته في حفظ الوثائق وترميمها، ودوره في نقل الخبرات المتخصصة وتعزيز استدامة التراث الثقافي للأجيال المقبلة.