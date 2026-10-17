الهيئة العامة للطيران المدني: تأثر حركة بعض الرحلات الجوية بانخفاض الرؤية الأفقية خلال هذه الفترة من العام يعد من الإجراءات التشغيلية المعتادة

أبوظبي في 17 أكتوبر / وام / أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن هذه الفترة من العام تشهد تقلبات في الأحوال الجوية وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية في بعض مناطق الدولة، الأمر الذي قد يؤثر على حركة بعض الرحلات الجوية، ويؤدي إلى تأخيرات محدودة وفقا للظروف الجوية السائدة ومتطلبات السلامة التشغيلية.

وأوضحت الهيئة أن التعامل مع هذه الظروف الجوية يتم وفقا للإجراءات التشغيلية المعتمدة ومتطلبات السلامة، فيما يتولى المشغلون والمطارات المعنية الإعلان عن أي مستجدات قد تؤثر على مواعيد الرحلات، وفقا للإجراءات المتبعة.