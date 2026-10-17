انطلاق منافسات بطولة العين الدولية للسباحة في جامعة الإمارات

العين في 17 أكتوبر / وام / تتواصل في مسبح جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، منافسات النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية وتستمر حتى يوم غد، بمشاركة 356 سباحا وسباحة من 37 جنسية يمثلون 26 ناديا وأكاديمية.

وشهد حفل الافتتاح أمس سعادة حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وعبد الواحد محمود الجسمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وخويطر سعيد الظاهري، وأحمد خلفان الجهوري، عضوا مجلس إدارة النادي، ومبارك علي الحمادي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدريب والتطوير، إلى جانب أحمد المصعبي وظبية العلي، من مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة والأندية والأكاديميات المشاركة.

وتقام البطولة بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتستضيفها جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الشريك الفني للحدث، وشركة هورايزن أفنيو، الشريك التنظيمي.

وتأتي البطولة في إطار جهود تعزيز مكانة مدينة العين وجهة لاستضافة المنافسات الرياضية الدولية، وتوسيع قاعدة ممارسة السباحة، ومنح المواهب الواعدة فرصة اكتساب الخبرات وتطوير مستوياتها من خلال التنافس مع سباحين من مختلف الجنسيات.