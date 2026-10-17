15 بحارا يمثلون فريق أبوظبي في أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي بسلطنة عمان

مسقط في 17 أكتوبر / وام / يشارك فريق أبوظبي للشراع الحديث، التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في منافسات النسخة الخامسة عشرة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، الذي تستضيفه سلطنة عُمان وتنطلق منافساته الرسمية غدا، وذلك ضمن أكثر من 100 بحار وبحارة يمثلون 7 دول.

ويخوض فريق أبوظبي المنافسات بـ15 بحارا في فئتي الأوبتيمست والإلكا بمختلف تصنيفاتها، في إطار سعيه إلى تحقيق نتائج متقدمة ومواصلة حضوره التنافسي في المشاركات الخارجية.

وتقام البطولة بتنظيم من عُمان للإبحار في منتجع بارسيلو المصنعة، بمشاركة متسابقين من الإمارات، وسلطنة عُمان، والبحرين، والكويت، ومصر، وتونس، والهند، لتواصل مكانتها باعتبارها إحدى أبرز البطولات الإقليمية في رياضة الإبحار الشراعي.

ويمثل فريق أبوظبي في فئة الأوبتيمست كل من: هزاع إبراهيم سلطان، ونوح نواب أحمد، وعلي إبراهيم سلطان، وعلي سعيد الرميثي، وذياب فهد المهيري، وراشد محمد النيادي.

وفي فئة الإلكا، يشارك كل من: توبراك جاغلايان، وحمزة إسماعيل آل علي، وعبدالرحمن عبدالله البحري، ومحمد عبدالكريم الحمادي، وراشد سلطان الظاهري، وسلطان إبراهيم سلطان، وجاسم محمد جاسم، وسيميون خريستوف، وعبدالله محمد النيادي، ضمن منافسات إلكا 4 وإلكا 6 وإلكا 7.

وتنطلق السباقات الرسمية صباح غد، وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، بواقع 4 سباقات يوميا، على أن يتم احتساب الترتيب النهائي وفق النتائج المجمعة لجميع السباقات، قبل إقامة مراسم تتويج الفائزين.

وتحتفل البطولة في نسختها الحالية بمرور 15 عاما على انطلاقها عام 2011، بما يعكس مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الإقليمية في رياضة الإبحار الشراعي، ويعزز حضور المصنعة وجهة لاستضافة المنافسات البحرية على المستويين الإقليمي والدولي.