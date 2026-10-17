سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مستوصف ديناس الصحي في الفلبين

مينداناو (الفلبين) في 17 أكتوبر / وام / افتتح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مستوصف ديناس الصحي في منطقة ديناس على جزيرة مينداناو بجمهورية الفلبين، والذي أعيد تأهيله بدعم من برنامج "ألم وأمل"، الذي يعرض على قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن المشروعات الخيرية في جزيرة مينداناو الفلبينية تأتي امتدادا للعمل الإنساني الذي تضطلع به الجمعية، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين في المجتمعات الفقيرة، وتوفير المتطلبات الأساسية التي توفر العيش الكريم والحياة المستقرة لهم.

وعبر الشيخ صقر بن محمد القاسمي عن تقديره للشراكة الفاعلة والممتدة بين جمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والتي أثمرت على مدار سنوات مشروعات خيرية نوعية تم تنفيذها في مختلف المجتمعات الفقيرة في دول متعددة ليستفيد منها آلاف المحتاجين، ولتوفر خدمات ذات أولوية واحتياجات أساسية للعيش الكريم تشمل السكن والرعاية الصحية والتطوير المهني وتعليم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في أروقة المستوصف الصحي، واطلع على ما يضمه من غرف متنوعة تغطي الاحتياجات الطبية المختلفة لسكان المنطقة حيث يضم المستوصف غرف استشارة للأطباء، تشمل الطبيب العام وطبيب الأسنان ورعاية الأمهات والمواليد والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية للأدوية ومختبر حديث.

وتعرف سموه على الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة التي تم تزويد المستوصف بها لتقديم أفضل رعاية صحية لسكان المنطقة، ومنها مختبر متقدم يضم أجهزة تصوير وأشعة حديثة مثل الأشعة السينية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة مخصصة لقسم الأمومة وحديثي الولادة تشمل سرير الفحص، وجهاز شفط السوائل، وميزان المواليد الدقيق، بالإضافة إلى أجهزة الفحص والعلاج العام التي تشمل تخطيط القلب، ومراقبة العلامات الحيوية.

كما يضم المستوصف أجهزة طوارئ متعددة للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفر أجهزة تشغيلية تدعم الإجراءات الطبية وسهولة دخول وخروج المرضى وتقديم رعاية صحية متكاملة.

وفي ختام الزيارة، تبادل سمو نائب حاكم الشارقة الهدايا التذكارية مع كبار مسؤولي منطقة ديناس، والتقطت الصور الجماعية مع الفريق الإداري والطبي للمستوصف.

رافق سموه خلال الافتتاح كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من المسؤولين.