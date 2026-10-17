وزارة الداخلية تشارك في اجتماع المجموعة الدولية لبيانات وتحليل السلامة المرورية في باريس

باريس في 17 أكتوبر / وام / شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للمجموعة الدولية لبيانات وتحليل السلامة المرورية (IRTAD)، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال السلامة المرورية وتحليل البيانات على المستوى الدولي.

ترأس وفد الوزارة العميد جمعة سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وضم كلا من العقيد المهندس عبدالله غالب الفلاسي من شرطة دبي، والمقدم الدكتور آمنة محمد السعدي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة والعضو المراقب في المجموعة الدولية، والدكتورة المهندسة سمية النيادي من مركز النقل المتكامل، والملازم أول فاطمة الحمادي.

وقدمت الدكتورة المهندسة سمية النيادي ورقة عمل بعنوان "النظام الذكي لإدارة السلامة المرورية"، استعرضت خلالها دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة السلامة المرورية، وتعزيز قدرات تحليل البيانات واستشراف المخاطر المرورية، وتطوير الحلول الذكية للحد من الحوادث.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال المروري، والاستفادة من التجارب والتقنيات الحديثة للارتقاء بمستويات السلامة على الطرق.