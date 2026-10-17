الهلال الأحمر الإماراتي يستعرض مبادراته الإنسانية والتفاعلية في مهرجان الظفرة للتمور

أبوظبي في 17 أكتوبر / وام / تشارك هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الظفرة للتمور 2026، بمدينة ليوا في منطقة الظفرة خلال الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز حضورها المجتمعي، والتعريف بمبادراتها ومشاريعها الإنسانية والخيرية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم والعطاء التي تشكل جزءاً أصيلاً من الموروث الإماراتي.

وتشارك الهيئة، ممثلة بمركز الهلال الأحمر في منطقة الظفرة، من خلال جناح خاص يستعرض أبرز برامجها ومشاريعها الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تنظيم مجموعة من الأنشطة المجتمعية والورش التوعوية والمسابقات التفاعلية الموجهة لمختلف فئات المجتمع.

كما يتيح الجناح لزوار المهرجان التعرف على فرص المساهمة في دعم المبادرات والمشاريع الإنسانية، من خلال منصات التبرع المباشر، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز استدامة العمل الخيري والإنساني.

وأكد سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في المهرجان تجسد حرصها على التواجد في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والتعريف برسالتها الإنسانية ومبادراتها التي تستهدف تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً داخل الدولة وخارجها.

ودعا الأمين العام زوار المهرجان إلى زيارة جناح الهلال الأحمر الإماراتي، والاطلاع على مبادراته ومشاريعه الإنسانية والمجتمعية، والمساهمة في دعم البرامج الخيرية والموسمية، مؤكداً أن مشاركة المحسنين والمتطوعين وأفراد المجتمع تمثل ركيزة أساسية لاستدامة العطاء وتعزيز أثره في حياة المستفيدين.