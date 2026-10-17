"برجيل القابضة" تستعرض منظومة رعاية صحية ذكية في "قمة مستقبل الصحة" بأبوظبي

أبوظبي في 17 أكتوبر / وام / تستعرض "برجيل القابضة"، بصفتها شريكا مساعدا في قمة مستقبل الصحة بأبوظبي 2026، التي تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، منظومة متكاملة للرعاية الصحية الذكية تحت شعار "منظومة تواكب كل ثانية"، مع اعتزامها الإعلان عن تعاونات إستراتيجية جديدة في التكنولوجيا الصحية، والأبحاث السريرية، والتعليم الطبي، والرعاية التخصصية.

وتغطي المشاركة جميع محاور منظومة المجموعة تماشيا مع إستراتيجية التحول "برجيل 2.0"؛ لتشمل قدرات "بروميثيوس" في التدريب الطبي الدفاعي، وخدمات الإسعاف والإخلاء الجوي لـ"ريسبونس بلس ميديكال"، وحلول المستشفيات المتنقلة لـ"دوكتور"، بالإضافة إلى إدارة مسارات المرضى عبر شبكة "بيكن" للطوارئ، والخدمات السريرية التخصصية في "مدينة برجيل الطبية".

كما تبرز المجموعة قدرات "لايف فارما" في التصنيع الدوائي المحلي بوصفها المنشأة الإماراتية الوحيدة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وابتكارات "إيه آي ميد سوليوشنز" التي تعتمد الذكاء الاصطناعي وفق مفهوم "الرعاية الصحية في صندوق".

وأكد الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"برجيل القابضة"، أن مستقبل الرعاية الصحية يتطلب التحول من الاستجابة للتحديات إلى استباقها عبر منظومات قادرة على الكشف المبكر وتسريع اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن مشاركة المجموعة تعكس توجهها لتطوير رعاية صحية ذكية ومرنة وقابلة للتوسع، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة والتعامل مع التحديات الطبية المعقدة.