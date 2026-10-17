مبادرة "ريشة وفنان" تثري المشهد الثقافي بالعين بـ 7 ورش إبداعية

العين في 17 أكتوبر / وام / نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، 7 ورش فنية ضمن مبادرة "ريشة وفنان" خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، استهدفت الأطفال والأمهات والناشئات بهدف اكتشاف المواهب وتنمية المهارات الإبداعية وتعزيز حضور الفنون أسريا ومجتمعيا انسجاما مع توجهات "عام الأسرة" وإثراء المشهد الثقافي بمدينة العين.

وشملت الفعاليات ورشة "أسرار الفضاء" بالتعاون مع مدرسة شيخة بنت سرور، وورشة "التكوين الفني" للأطفال لتعلم أسس توازن اللوحات، إلى جانب ورشة "لمستي الخاصة" التي أتاحت للأمهات التعبير عن بصمتهن الإبداعية.

كما تضمنت المبادرة ورشة "وسادة أحلامي" لمختلف الفئات، وورشة فنون طي الورق "كويلينغ آرت"، واختتمت بورشة فن "الكينوسايغا" الياباني للأمهات والناشئات لتشكيل لوحات بقصاصات الأقمشة دون خياطة، وورشة التشكيل بالطين للأطفال، بما يجسد رؤية المركز في توفير بيئة محفزة تجمع الأجيال في تجارب إبداعية مشتركة وتفتح آفاقا للتعرف إلى الفنون العالمية والمحلية.