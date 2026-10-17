نورة الكعبي تشارك في جلسة حوارية ضمن قمة فوربس 30/50 للذكرى السنوية الخامسة حول دور المرأة في القيادة عبر الحدود والأجيال

نيويورك في 17 أكتوبر / وام / شاركت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، في جلسة حوارية إلى جانب هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، ضمن فعاليات قمة فوربس 30/50 للذكرى السنوية الخامسة، بعنوان "عبر الحدود والأجيال: دور المرأة في صياغة مستقبل القيادة العالمية".

وتناولت الجلسة الدور المتنامي للمرأة في القيادة على المستوى العالمي، وأهمية تعزيز الحوار ومد جسور التواصل بين الثقافات والأجيال.

وأكدت معالي الكعبي، خلال الجلسة، التزام دولة الإمارات بتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل والتعاون الدولي، مشددة على أهمية بناء الثقة والحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة، لا سيما في ظل المتغيرات والتحديات العالمية، وأشارت إلى أن التواصل المستمر وبناء الشراكات الفاعلة يشكلان ركيزتين أساسيتين لمواجهة التحديات المشتركة.

وتطرقت معاليها إلى أهمية موثوقية المعلومات والتواصل المسؤول في عالم يشهد ترابطاً متزايدا، مؤكدة ضرورة تعزيز ثقة المجتمعات ورفع مستوى الوعي في التعامل مع التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي، لا سيما في ظل تنامي تأثير التقنيات الناشئة، بما فيها الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق الحديث عن القيادة النسائية، سلطت معالي الكعبي الضوء على التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار بمختلف القطاعات، مؤكدة أهمية التعليم وإتاحة الفرص والدعم المؤسسي في إعداد الأجيال القادمة من القيادات النسائية.

كما أبرزت الدور المحوري للمرأة في تعزيز التعاون، وتقريب وجهات النظر، ومد جسور التواصل بين الثقافات والأجيال، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولا وتعاونا.