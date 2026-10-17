المقتنيات التراثية تجذب زوار جناح الإمارات بمعرض الفرس بالجديدة

الجديدة - المغرب في 17 أكتوبر/ وام/ استقطبت معروضات جناح دولة الإمارات المشارك في الدورة السابعة عشرة من معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، اهتمام زوار المعرض بما تضمه من مقتنيات تراثية متنوعة .

وتتنوع معروضات الجناح، الذي تنظمه جمعية الإمارات للخيول العربية وهيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع عدد من الجهات الإماراتية المعنية بصون التراث، بين قطع ارتبطت بالحياة اليومية وأخرى استخدمت في المناسبات الاجتماعية .

وتحظى الأزياء الإماراتية التقليدية بحضور بارز ضمن المعروضات وتشمل الكندورة والغترة والبشت والزبون، وأزياء نسائية من بينها «الثوب الإماراتي» الذي يتميز بفخامة أقمشته ودقة تطريزه، و«سويعية أم الخدود»، وهي عباءة نسائية للمناسبات تتميز بتطريزها الذهبي ونقوشها الدقيقة، إلى جانب مجموعة من الحلي والمشغولات الذهبية .

ويبرز الجناح جوانب من الحرف والموروث الإماراتي من خلال معروضات السدو والغزل، التي تعكس مهارة صناعة المنسوجات وزخرفتها بنقوش مستوحاة من البيئة المحلية، إلى جانب نموذج الخنجر الإماراتي بوصفه أحد عناصر الزي الرجالي التقليدي، و«الدلة الإماراتية القريشية» التي ترمز إلى الكرم والضيافة، فضلاً عن مجموعة من العطور التقليدية، التي تعكس عادات التطيب المتوارثة في المجتمع الإماراتي.

كما يسلط الجناح، الضوء على مكانة الخيل العربية الأصيلة في الموروث الإماراتي، من خلال عرض «سجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يبرز جهود الدولة في توثيق أنسابها والمحافظة على سلالاتها، إلى جانب مجموعة من الكتب والإصدارات المتخصصة، ومواد مصورة ومرئية تستعرض جوانب من التراث الإماراتي والخيل والفروسية، فضلاً عن مجموعة من الصور التي توثق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة.

وتحظى معروضات الجناح، باهتمام زوار المعرض من مختلف الجنسيات والفئات العمرية .