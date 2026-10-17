"رأس الخيمة للسيارات والدراجات" ينطلق بعروض تجمع بين التجربة التفاعلية والمعرفة

رأس الخيمة في 17 أكتوبر/ وام/ انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من معرض رأس الخيمة للسيارات والدراجات "RAK On Wheels 2026"، بتنظيم مركز رأس الخيمة للمعارض ورعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة .

افتتح المعرض سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة بحضور سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة، وسعادة سالم المفتول عضو المجلس الوطني الاتحادي وعارفة الفلاحي عضوا مجلس إدارة الغرفة.

ويواصل المعرض فعالياته حتى غد الاحد، بمشاركة عارضين وشركات من دولة الإمارات ودول الخليج، و المملكة الأردنية الهاشمية.

وتجول رئيس الغرفة والمدير العام في أجنحة المعرض، واطلعا على السيارات والدراجات المعروضة، وما تقدمه الجهات المشاركة من منتجات وتجهيزات وإكسسوارات.

وأكد سعادة محمد مصبح النعيمي، أن المعرض يجسد حرص الغرفة على دعم الفعاليات التي تربط مجتمع الأعمال باهتمامات الجمهور، وتفتح أمام الشركات فرصاً للترويج لمنتجاتها وتوسيع شراكاتها، مشيراً إلى أن تنوع المشاركات المحلية والخليجية يعزز مكانة رأس الخيمة وجهةً للمعارض المتخصصة، مؤكداً أن الجمهور وعشاق تلك الرياضة على موعد مع فقرات وعروض جديدة .

وأوضح سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، أن تنوع فعاليات المعرض من عروض السيارات المعدّلة إلى منافسات قوة المحركات والسيارات المتحكَّم بها عن بُعد، يمنح الزوار تجربة تفاعلية تجمع المعرفة والمتعة، ويتيح للشباب ممارسة هواياتهم وتطوير مهاراتهم في بيئة منظمة وآمنة، مؤكداً حرص الغرفة على دعم الفعاليات التي تشجع الابتكار وتبادل الخبرات، وتفتح المجال أمام أصحاب المشاريع المتخصصة للوصول إلى جمهور أوسع.