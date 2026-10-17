طقس صحو جزئياً غدا

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:10، والجزرالأول عند الساعة 09:07، والجزر الثاني عند الساعة 00:43.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 12:56، والمد الثاني 03:54، والجزر الأول عند الساعة 08:39، والجزر الثاني عند الساعة 20:28.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 27 90 30

دبي 36 28 90 30

الشارقة 36 28 90 30

عجمان 37 28 90 30

أم القيوين 36 26 90 30

رأس الخيمة 37 26 90 25

الفجيرة 33 29 85 45

العين 38 25 80 10

ليوا 40 23 95 15

الرويس 38 24 90 30

السلع 39 25 85 25

دلما 36 28 85 45

طنب الكبرى/ الصغرى 37 29 90 45

أبو موسى 36 29 90 45