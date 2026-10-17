أوسع مشاركة لـ"نجاح" منذ انطلاقه قبل عقدين

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ تشهد الدورة العشرون من معرض "نجاح" للتعليم العالي أوسع حضور له منذ دورته الأولى ليشكل محطّة بارزة ضمن مسيرته الممتدّة على مدى عقدين.

و يتيح "نجاح 2026" للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمرشدين فرصة التواصل المباشر مع فرق القبول في الجامعات، والتعرّف إلى فرص المنح الدراسيّة، والبرامج الأكاديميّة، والحصول على إرشادات عمليّة حول خيارات الدراسة في دولة الإمارات وخارجها.

وبدعم استراتيجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنطلق سلسلة معارض "نجاح 2026" مع "نجاح أبوظبي"، من 18 إلى 21 أكتوبر في مركز أدنيك أبوظبي، تليه فعاليات "نجاح دبي" من 25 إلى 27 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، فيما تُقام الدورة الافتتاحيّة من "نجاح العين" يومي 2 و3 نوفمبر في مركز أدنيك العين.

يجمع "نجاح" هذا العام ما يزيد على 100 جامعة من أكثر من 20 دولة، مانحاً الطلبة فرصة التواصل المباشر مع ممثلي القبول، والتعرّف إلى برامج البكالوريوس والدراسات العليا، وفرص المنح الدراسيّة، ومسارات الدراسة الدوليّة.

كما تمّ تمديد فعاليات "نجاح أبوظبي" في عام 2026، لتقام على مدى أربعة أيام، مع مجموعة من التحسينات المصمّمة خصّيصاً لتسهيل وصول المجموعات المدرسيّة إلى المعرض وتعزيز تجربتها خلال الزيارة.

وقالت ديما السعدي، مديرة محفظة معارض "نجاح"، إن الدورة العشرين محطة مهمة فعلى مدار الأعوام الماضية، وفر المعرض منصة لآلاف الحوارات التي ساعدت الطلبة وعائلاتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن مستقبلهم.

وأضافت: "نشهد اليوم تحوّلاً جوهريّاً في قطاع التعليم العالي، فيما يواجه الطلبة عمليّة اتخاذ قرارات تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، فلم يعد اختيار المؤسّسة التعليميّة وحده هو محور القرار، بل بات الطلبة يقيّمون أيضاً المهارات التي تؤهلهم للمستقبل، والفرص المهنيّة الناشئة، والمسارات العالميّة التي يمكن لمؤهلاتهم أن تفتحها أمامهم ، ويوفّر ’نجاح‘ بيئة فريدة تتيح للطلبة التواصل المباشر مع نخبة من الخبراء والمؤسّسات التعليميّة العالميّة، والحصول على الرؤية الواضحة التي تساعدهم على اتخاذ الخيارات الأنسب لمسيرتهم التعليميّة".

تُقام الدورة الافتتاحيّة من "نجاح العين" يومي 2 و3 نوفمبر في مركز أدنيك العين، بمشاركة أكثر من 50 جامعة محليّة ودوليّة، لتمنح الطلبة وأولياء الأمور فرصة استكشاف أحدث فرص التعليم العالي في دولة الإمارات وخارجها عن قرب، إلى جانب الاستفادة من إرشادات موثوقة حول القبول، والمنح الدراسيّة، وخيارات الدراسة.

ويستضيف المعرض مؤسّسات تعليم من أكثر من 10 دول، من بينها دولة الإمارات، والولايات المتحدة الأميركيّة، وكندا، وأستراليا، والمملكة المتّحدة، وألمانيا، وإسبانيا، والمجر، وماليزيا.