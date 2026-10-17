رئيس الوزراء المصري يفتتح معرض "تراثنا" ويتفقد جناح الإمارات

القاهرة في 17 أكتوبر/ وام/ افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورة الثامنة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية «تراثنا 2026»، وتفقد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المعرض، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار «أصل الحكاية».

وشهد جناح دولة الإمارات، الذي تمثله «مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب» في مشاركتها السادسة على التوالي بالمعرض، استقبال رئيس الوزراء المصري ومرافقيه بفقرة فنية ترحيبية مستوحاة من التراث والفنون الشعبية الإماراتية الأصيلة، تعبيرا عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتفقد مدبولي، خلال جولته، أجنحة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض، إلى جانب عدد من أجنحة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والمصرفية، واطلع على مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية والتراثية التي تعكس ثراء الموروث الثقافي وتنوع الصناعات التقليدية.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن تنظيم معرض «تراثنا» للعام الثامن على التوالي يعكس اهتمام الدولة بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، مشيرا إلى إطلاق استراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى مركز رائد في إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية، ودعم الحرفيين وتطوير منتجاتهم وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المعرض يضم هذا العام أكثر من ألف مشروع من مختلف المحافظات المصرية، تمثل نحو 32 قطاعا حرفيا وتراثيا، مشيرا إلى أن نسبة المشروعات المشاركة لأول مرة تبلغ 30%، فيما تمثل المنتجات التي تقدمها وتديرها السيدات والفتيات 70% من إجمالي المعروضات.

وأشاد رئيس الوزراء المصري، في ختام جولته، بمستوى المعروضات وتنوعها، معربا عن تقديره لمشاركة الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن معرض «تراثنا» أصبح جسرا للتواصل الحضاري وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين الدول المشاركة.

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