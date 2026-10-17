حاكم رأس الخيمة يصل إلى شنجن في زيارة عمل إلى الصين

شنجن-الصين في 17 أكتوبر/ وام/ وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مطار شنجن باوآن الدولي في مدينة شنجن بمقاطعة قوانغدونغ، في مستهل زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، وتشمل عدداً من المدن في مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان.

ويرأس سموه خلال الزيارة وفد إمارة رأس الخيمة، الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري عدد من الجهات والمؤسسات في الإمارة، ويعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومؤسسات صينية، لبحث فرص التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المطار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، وعدد من المسؤولين الصينيين.

ويتضمن برنامج الزيارة مشاركة سموه في «قمة رأس الخيمة - الصين للأعمال» في شنجن، وزيارة عدد من الشركات والمؤسسات الصينية، إلى جانب افتتاح المكتب التمثيلي لإمارة رأس الخيمة في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، قبل التوجه إلى فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان، حيث من المقرر توقيع اتفاقية لإقامة علاقات صداقة بين إمارة رأس الخيمة والمقاطعة.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لجهود إمارة رأس الخيمة في تعزيز علاقاتها مع المدن والمقاطعات الصينية، والبناء على ما تحقق خلال زيارتي سموه إلى الصين عام 2024، ومن أبرز ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ في نوفمبر من العام نفسه.