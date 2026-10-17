يرافقه أحمد بن محمد.. مكتوم بن محمد يحضر أفراح القمزي والفلاسي والعويس

دبي في 17 أكتوبر/ وام/ حضر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سامي أحمد القمزي ومروان خليفة القمزي في مركز دبي التجاري العالمي اليوم (السبت)، بمناسبة زفاف نجليهما خالد سامي أحمد القمزي، إلى كريمة عمير عبيد بالكديدة الفلاسي، وزايد مروان خليفة القمزي إلى كريمة محمد ماجد العويس

وهنأ سموهما العريسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.