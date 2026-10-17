بني ياس يتصدر براعم بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

أبوظبي في 17 أكتوبر/ وام/ تصدر نادي بني ياس منافسات البراعم ضمن الجولة الثامنة والختامية للنسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي تقام في مبادلة أرينا بأبوظبي .

وحل نادي الجزيرة ثانياً، فيما جاء نادي العين ثالثاً .

حضر المنافسات اليوم سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، وحميد الكتبي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والرعاة الداعمين للاتحاد .

وأكد فهد علي الشامسي، أن منافسات البراعم تمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تطوير اللعبة وضمان استدامة إنجازاتها، مشيراً إلى أن إتاحة الفرصة للأطفال لخوض المنافسات الرسمية منذ سن مبكرة تسهم في صقل مواهبهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتمنح الأندية والأكاديميات مؤشرات واضحة لتقييم مستوياتهم الفنية وإعدادهم للمراحل المقبلة.

وقال: "نولي اهتماماً كبيراً بفئات البراعم باعتبارهم مستقبل الجوجيتسو الإماراتية، ونحرص على توفير بيئة تنافسية متكاملة تشجعهم على التعلم واكتساب الخبرة، وترسخ لديهم قيم الانضباط والمثابرة واحترام المنافس. ونؤمن بأن صناعة الأبطال تبدأ من هذه المراحل العمرية، عبر استمرارية التدريب، والمشاركة المنتظمة في البطولات، وتكامل أدوار الأندية والأكاديميات والأسر في رعاية المواهب وتحفيزها، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين وإعداد أجيال جديدة قادرة على مواصلة مسيرة نجاحات الجوجيتسو الإماراتية".

وعكست المنافسات الأثر الإيجابي للمشاركة المبكرة في البطولات، إذ لا تقتصر فوائدها على تحقيق النتائج، بل تمتد إلى بناء شخصية اللاعبين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية قدرتهم على التركيز وضبط الانفعالات، واحترام المنافس، وتقبل مختلف النتائج، إلى جانب إتاحة الفرصة للمدربين لتقييم الأداء الفني وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، بما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.

وشكل الحضور اللافت لأولياء الأمور أحد أبرز ملامح اليوم الثاني .

وقالت سناء منور، والدة اللاعبة لينا سعيد خواجا من أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو: "تمارس لينا الجوجيتسو منذ خمس سنوات، وخاضت العديد من البطولات، ومن الرائع أن أرى كيف أسهمت هذه الرياضة في تنمية شخصيتها وتعزيز ثقتها بنفسها. وأكثر ما يسعدني أنها تعود بعد كل بطولة بحماس أكبر للحديث عما تعلمته، وهو بالنسبة لي أهم من أي ميدالية، لأن الهدف الأسمى هو استمرارها في ممارسة الرياضة التي تحبها والاستمتاع بكل محطة في مسيرتها".

وتختتم البطولة غداً بإقامة نزالات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً للبنين والبنات، قبل تتويج الأندية والأكاديميات الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام للموسم في منافسات البدلة ودون البدلة، وإسدال الستار على النسخة الثالثة من البطولة.