نتائج الجولة الثانية من سباق جميرا للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً

دبي في 17 أكتوبر /وام/ توج القارب "زلزال 125" بقيادة المالك والنوخذة حمدان مروان عبدالله المرزوقي بلقب فئة الناشئين، فيما أحرز القارب "الأقرن 113"، المملوك لعبدالله طارق الحوسني وبقيادة النوخذة سلطان يوسف الحمادي، لقب فئة الشباب، في الجولة الثانية من سباق جميرا للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، بمشاركة 41 قارباً.

وشهد السباق منافسات قوية بين المشاركين، عكست تطور مستويات المتسابقين في الفئتين، في إطار اهتمام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم مسابقات الشراع المحلي، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة برياضة الإبحار الشراعي التراثية، بما يسهم في المحافظة على الموروث البحري الإماراتي ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وفي فئة الناشئين، جاء القارب «الظفرة 77»، المملوك لمروان عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة سيف إبراهيم الزعابي، في المركز الثاني، فيما حل القارب «سراب 67»، المملوك لمحمد سلطان المرزوقي وبقيادة النوخذة ثاني محمد سلطان المرزوقي، في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، حل القارب «زلزال 25»، بقيادة مالكه والنوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، في المركز الثاني، فيما جاء القارب «الذيب 40»، المملوك لمحمد إبراهيم المرزوقي وبقيادة النوخذة سعيد سلطان الظاهري، في المركز الثالث.

وتوج الفائزين محمد المري، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والعميد أحمد العديدي، مدير مركز شرطة الموانئ بالإنابة في شرطة دبي.

وأكد محمد المري، أن منافسات الجولة الثانية عكست التطور المتواصل في مستويات المشاركين، مشيداً بالمشاركة اللافتة للناشئين والشباب، وما قدموه من أداء مميز وروح تنافسية أسهمت في نجاح السباق.